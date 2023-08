OM : Frédéric Antonetti critique Pablo Longoria et son projet

Le coach français Frédéric Antonetti a tancé le président olympien pour sa manière de gérer le club.

De tous les clubs de Ligue 1, l’OM est celui qui a le plus changé à l’intersaison. Tant au niveau de l’effectif que de la barre technique. Et c’était déjà le cas l’année d’avant. Il y a beaucoup d’instabilité au sein de ce club et pour certains c’est la preuve que ses dirigeants ne sont pas assez compétents.

Pour Antonetti, l’OM manque de stabilité

Frédéric Antonetti fait partie de ceux qui ne comprennent pas du tout les choix de la direction marseillaise, conforté dans son jugement par le revers essuyé contre le Panathinaikos la semaine dernière. Dimanche soir, sur Canal+, il a même adressé un conseil à Pablo Longoria. « Le haut niveau, c’est la continué et stabilité. Comme le Bayern ou Manchester City par exemple. Tu ne changes pas une équipe chaque année. Ces arrivées et départs tout le temps, ça me gêne », a-t-il tonné.

Un avis partagé par Laure Boulleau, présente sur le même plateau. « Physiquement, cette équipe n’est pas prête. Elle est en rodage, ce n’est pas totalement huilé. Je ne comprends pas. Le Panathinaikos, c’est quand même censé être un rendez-vous majeur, et tu dois te préparer ».

« Passer de Tudor à Marcelino, c’est difficile »

Antonetti a ensuite mis en avant la complexité qu’il y a de passer d’une philosophie de jeu à une autre suite au changement de coaches. « On passe d’un jeu avec un pressing constant, à un autre où on est plus tranquille et où on construit. C’est difficile de passer d’un système à un autre pour les joueurs. Tu ne donnes pas assez de temps, il faut travailler. En soi, ils ne sont pas prêts ».

Enfin, l’entraineur corse s’est interrogé pourquoi on a laissé partir Alexis Sanchez. « Pourquoi il s’en va ? C’était un bon joueur ».