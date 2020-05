OM, Eyraud vise le Top 20 européen

Jacques-Henri Eyraud a fait part de son ambition de hisser l’OM dans le Top 20 européen.

Malgré les difficultés financières rencontrées depuis plusieurs mois par le club, Jacques-Henri Eyraud voit grand pour l’OM. Le président phocéen a même bon espoir de faire de son club l’une des meilleures équipes européennes.

Sur son compte de Linkedin, Eyraud a publié un message ce dimanche dans lequel il étale la stratégie qu’a l’OM pour le futur. Il veut franchir de nouveaux paliers, et assure avoir même des modèles à suivre en ce sens. « Notre objectif premier est d'obtenir d'excellents résultats sportifs, dit-il. [...] En parallèle, nous transformons peu à peu l'OM pour [...] atteindre les standards du top 20 européen. Depuis mon arrivée, je me suis rendu auprès de plusieurs grands clubs. [...] À Barcelone, j'ai découvert que rien n'était possible sans une attention forte portée à l'identité d'un club, sa préservation à tout prix, mais aussi son renforcement constant. À , j'ai découvert la force d'un partenariat gagnant-gagnant entre une ville et un club. »

Celui qui est surnommé JHE a aussi clamé son intention de recruter un expert de football, pour l’épauler dans sa tâche : « Un club de football ne doit pas être un one-man-show avec un président omnipotent. La qualité de l'équipe de management à ses côtés est un facteur de succès absolument critique. Le recrutement du "Head of football" découle de cette logique : monter un peu plus en puissance sur l'aspect sportif en recrutant un spécialiste du monde du football doté d'un profil d'un nouveau genre. »

Enfin, Eyraud pense à un « Head of Business », qui superviserait « l'ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football ». « Une des clés du succès à long terme du club sera la relation de proximité entre "Head of football" et "Head of business», a-t-il conclu.