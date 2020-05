OM - Eyraud recherche un "expert du football"

L'Olympique de Marseille s'est lancé dans le recrutement d'un directeur général chargé du football. Le président a précisé le profil recherché.

Depuis le départ officiel du directeur sportif Andoni Zubizarreta, les incertitudes sont nombreuses du côté de l' . Alors que des rumeurs ont fait été d'un éventuel rachat du club, l'avenir d'André Villas-Boas, très apprécié par ses joueurs et par les supporters, pourrait s'écrire loin de la cité phocéenne.

​Le président en dit un peu plus sur le poste recherché

En pleine tourmente le club avait toutefois annoncé que "le recrutement d'un directeur général chargé du football est en cours". Quid de ce dossier ? "Cette personne n'est pas encore recrutée. Il n'y a pas de nom à annoncer, elle n'est pas encore recrutée. Mais je pense que par rapport à cette nouvelle phase, il fallait faire un certain nombre de changements et on continuera dans d'autres domaines", avait précisé Jacques-Henri Eyraud, sur les ondes de RMC.

Samedi, le président du club, en a encore dit un peu plus à l'AFP. "Évidemment, il sera un expert du football, ceux qui ont pu dire ou écrire l'inverse sont totalement à côté de la plaque", a assuré le dirigeant, souhaitant quelqu'un de compétent et d'influent dans son domaine. Reste à savoir si les prétendants seront nombreux, alors que le club est en proie à d'importants soucis financiers et qu'il apparaît bien difficile de dire quelle sera la stratégie adoptée lors des prochains mois...