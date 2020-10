OM, Eyraud défend encore Alvaro face à Neymar

Le défenseur de l'OM a été de nouveau défendu par son président au micro de RMC, ce jeudi.

Le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, est revenu ce jeudi sur l'affaire qui a opposé Alvaro Gonzalez à Neymar après le Classico.

Un incident qui continue à faire parler plus d'un mois après le fameux Classique PSG-OM, remporté par le club marseillais durant lequel accrochage entre Alvaro Gonzalez et Neymar a eu lieu. La star parisienne reprochant des propos racistes au défenseur ibérique.

« Évidemment qu’Alvaro n’est pas un joueur raciste. J’ai vu un homme blessé, touché, effondré, par rapport à ce qu’il s’était dit de lui. Je suis heureux qu’on ait reconnu qu’il n’y avait pas eu de preuve montrant qu’il avait dit des choses inacceptables et qu’il se concentre aujourd’hui sur le terrain en étant l’homme qu’il est. C’est-à-dire quelqu’un de bien fondamentalement. Ne serait-ce que parce que nos supporters ne l’accepteraient pas. Un joueur étant coupable d’actes de racisme serait immédiatement ostracisé et rejeté par nos supporters », a asséné le dirigeant pour RMC.

« On est le club de l’antiracisme. Le club de la diversité. Un club qui est fidèle à la diversité du monde et qui est conscient que sa diversité fait la richesse de notre ville et aussi de notre football », a ajouté le boss de l’OM.