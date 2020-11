OM - Dimitri Payet n'est pas en surpoids selon le préparateur physique

Le préparateur physique du club l'assure : le milieu offensif pèse le même poids que la saison dernière.

À Marseille, un homme cristallise les plaintes : Dimitri Payet, auteur d’un début de saison médiocre, visiblement en méforme physique. L'ancien maître à jouer de l'équipe n'arrive plus à retrouver son rendement d'antan et est régulièrement sévèrement tancé pour ses problèmes de poids. Notamment par des anciens du club, remontés.



"Quand tu es professionnel, ce n’est pas normal de faire 100 kilos, ce n’est pas aimer son club", avait par exemple critiqué Pascal Olmeta, ancien portier marseillais. Toutefois, José Mario Rocha, préparateur physique du club phocéen, assure que Dimitri Payet n'est en rien plus lourd que la saison passée, durant laquelle il avait impressionné.

"Il va retrouver son niveau, celui que tout le monde connait"

"Je peux déjà vous dire que Payet a le même poids aujourd'hui que la saison dernière. Le même ! Le poids ne détermine pas ses performances, mais c'est tout un tas de facteurs qui les influencent", a ainsi assuré le préparateur physique, dans les colonnes de La Provence, confirmant les propos tenus par André Villas-Boas par le passé.



"Nous devons accepter que le Covid ait eu des influences négatives sur lui. C'est certain. Mais avec l'évolution de la situation, il va retrouver son niveau, celui que tout le monde connait", a-t-il assuré ensuite. Sans un Dimitri Payet de qualité, l'OM aura du mal à repondre aux attentes élevées des supporters, humiliés en C1.