OM - Dimitri Payet, de la parole aux actes

Attendu après ses déclarations fortes sur Rudi Garcia, Dimitri Payet a répondu présent face à l’OL dimanche avec une performance XXL.

L’histoire semblait être sur le point de se répéter. Encore une fois, les joueurs de l’ avaient fait trop de déclarations fracassantes avant un match important et, encore une fois, ils allaient perdre ce même match. La faute à Dimitri Payet, pour le coup, qui n’a pas réussi à garder sa langue dans la poche lorsque le sujet de son ancien entraîneur, Rudi Garcia, est venu sur la table en conférence de presse.

«Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Il y a quelques mois, on recevait , et vu sa causerie sur les joueurs lyonnais, les supporters lyonnais, le président lyonnais... Je ne vais pas aller dans le détail, parce que ce n'est pas le but non plus, mais je n'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça. Cela fait bizarre qu'il postule trois mois après pour ce club-là», avait déclaré l’ancien joueur de , entre autres tacles destinés à son ancien coach.

Payet absent dans les grands matchs ?

Des déclarations moyennement appréciées dans le monde du ballon rond. Il y a ceux qui ont applaudi la franchise, le piment, et ceux qui ont déploré la révélation de secrets de vestiaire. Et il y a surtout les supporters marseillais, très nombreux, qui n’ont pas apprécié de voir une fois de plus l’un des leurs se mettre en danger avant un choc : trop parler, et ne pas assumer derrière.

L'article continue ci-dessous

Mais Payet, malgré cette image de joueur «absent» dans les gros matchs, n’a pas tremblé. Comme un capitaine sans brassard, l’ancien Stéphanois a porté l’OM de bout en bout contre l’OL, avec d’abord un penalty magistral inscrit après plus de 5 minutes de flottement ! Suite à l’intervention de la VAR et la bisbille entre Dario Benedetto et Léo Dubois, l’international français avait une excuse toute trouvée en cas d’échec face à Anthony Lopes, mais sa frappe était bel et bien imparable.





Une passe qui aurait dû être décisive

Rien ne pouvait arrêter Payet. Absolument rien, même pas ces retours défensifs que le milieu offensif rechigne tant à effectuer en temps normal. Comme celui de la 39e minute, lorsqu’il a parfaitement taclé Bertrand Traoré dans sa moitié de terrain pour repartir à l’attaque. Un petit extérieur pour Maxime Lopez, une course vers l’avant, une feinte de frappe et un vrai tir, croisé, décisif, vainqueur : 2-0.

Cela aurait même pu faire 3-0 si Lopez et Benedetto ne s’étaient pas emmêlés les pinceaux en première période sur un service en profondeur absolument magistral de Payet, finalement élu homme du match par l’ensemble des rédactions hexagonales. Et à juste titre, car l’international français est passé de la parole aux actes. Avec brio, avec talent, et surtout à l’unisson avec un Vélodrome à la hauteur de sa prestation personnelle.