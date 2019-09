OM - Dario Benedetto : "Quand on regarde mon parcours, tout a été difficile"

L’attaquant argentin de l’Olympique de Marseille (29 ans) est revenu sur sa carrière et son départ de Boca Juniors cet été pour l’Équipe.

Recruté à Boca Juniors pour 15 millions d’euros cet été par l’OM, Dario Benedetto a connu un premier mois satisfaisant en ligue 1 avec deux buts lors de ses deux premiers matches sous les couleurs phocéennes.

L’attaquant argentin a pourtant connu une première titularisation compliquée à avec un penalty raté. Il revient d’ailleurs pour l’Équipe sur cet épisode marquant à la Beaujoire. « Quand j’ai manqué ce penalty, je me suis effectivement dit : 'Putain, je revis ce qui s’est passé à Boca.' Mais je savais que s’il se passait la même chose ensuite, tout irait bien. Le coach me transmet sa confiance, toujours. Bon, il s’est énervé pour le penalty. C’est normal, ce n’était pas à moi de le tirer. Je voulais me donner de la confiance.”

"Boca ? Difficile pour moi de partir de là-bas"

Rapidement mis dans le bain avec ses réalisations contre Nice et Saint-Étienne, l’avant-centre de 29 ans est également revenu sur son choix de rejoindre l’OM cet été. Quitter l’ et Boca Juniors n’a pas été évident. "Je suis un supporter de Boca, un malade de Boca. Ç'a été très difficile pour moi de partir de là-bas. La seule chose qui pouvait me faire quitter le club, c'était le défi de jouer en Europe, où je n'avais pas encore eu la chance d'aller."

Dario Benedetto est conscient qu’une première expérience dans un club européen à 29 ans n’est pas anodin. "Normalement, quand un joueur argentin émigre vers le football européen, il le fait beaucoup plus jeune pour qu'il ait toujours une valeur en cas de revente dans le futur... C'est une énorme réussite pour moi d'être ici, mais ç'a vraiment été dur. Quand on regarde mon parcours, tout a été difficile. Tout.”