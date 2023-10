OM : Courbis dézingue cette recrue et déplore le mercato de Longoria

L’inquiétude a commencé à prendre place à l’Olympique de Marseille depuis le départ de Marcelino. Le point de vue de Courbis, ancien coach de l’OM.

Malgré les nombreuses recrues estivales, l’Olympique de Marseille a manqué son premier objectif de la saison : la qualification en phase de groupes de Ligue des champions. Les Phocéens ont été éliminés en phase éliminatoire par les Grecs de Panathinaïkos. La raison serait liée au mercato réalisé par le président de l’OM, Pablo Longoria, selon Rolland Courbis.

Rolland Courbis n’est plus fan d'Aubameyang

Samedi, l’Olympique de Marseille a essuyé une deuxième défaite de suite en championnat de France après celle (4-0) contre le Paris Saint-Germain dans le Classique. En effet, les Marseillais ont perdu (3-2) contre l’AS Monaco lors de la septième journée de Ligue 1 alors qu’ils ont réussi à ouvrir le score. Sur les antennes de RMC Sport, l’ancien coach de la formation phocéenne, Rolland Courbis, a analysé le match. Il n’est pas convaincu par le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang, dont il reconnaît sa valeur par le passé.

« Ce qui m’a inquiété en début de saison c’est de voir en début de saison deux défenseurs centraux avec des crampes à 15 minutes de la fin du match, je me suis pincé, il y a un truc qui ne va pas là. (…) Il y a aussi des organisations qui peuvent masquer certaines lacunes. Par exemple si tu mets Aubameyang tout seul dans l’axe en numéro 9 dans un 4-3-3 face à une équipe qui joue avec 3 défenseurs centraux et deux milieux défensifs devant et qu’après on le trouve moyen, et bien c’est s’il n’avait pas été moyen qu’il faudrait être surpris. Aubameyang, il a un passé, maintenant est-ce qu’il reviendra ? Il y a un gros point d’interrogation, on en sait rien », a déclaré l’ancien coach de l’OM.

Courbis remet en cause le mercato de Longoria

Alors que Pablo Longoria pense avoir réalisé un bon mercato après avoir réussi à faire venir plusieurs joueurs et fait partir plein d’autres, ce n’est pas le cas chez Rolland Courbis. Ce dernier estime que le président de l’Olympique de Marseille n’a rien apporté au club cet été qui puisse faire bouger les choses.

« Mon inquiétude, c’est un match contre Monaco qui s’est pris une droite dans la gueule contre Nice (défaite 0-1, ndlr), avec trois joueurs extraordinaires absents et que tu ouvres le score dès la première minute, mais il te faut quoi pour retrouver cette confiance ? Quand je vois ce scénario et que tu perds quand même et bien je me demande s’il ne manquera pas tout simplement du talent à cette équipe…Quand je regarde le mercato estival et les joueurs recrutés, j’essaie de voir à quel poste et avec quel joueur nous nous sommes renforcés par rapport à la saison dernière. Je vois peut-être Lodi sur le côté gauche et après sincèrement je ne vois plus rien. Je vais regarder avec beaucoup de sympathie ce que va faire Gattuso mais regardons aussi cet effectif et ce qu’on peut en faire.Si on pense que chaque été l’astuce c’est de prendre un attaquant de 35 ans », ajoute Rolland Courbis.

L’Olympique de Marseille dégringole à la douzième place de Ligue 1 avec 9 points. C’est la deuxième défaite depuis la démission de Marcelino, et la première défaite pour Gennaro Gattuso, qui est nommé nouveau coach de l’OM la semaine dernière.