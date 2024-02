OM, comment Xabi Alonso a refoulé Pablo Longoria

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a révélé comment il avait été refoulé par Xabi Alonso pour le poste d’entraineur du club marseillais.

Ces derniers mois, l’Olympique de Marseille était surtout miné par une instabilité au niveau de son effectif mais aussi sur le banc. Plusieurs entraineurs se sont succédés sur le banc de l’OM et aucun n’a duré avant l’arrivée de Gennaro Gattuso. Cela aurait peut-être été différent si Xabi Alonso avait accepté la proposition de Pablo Longoria. Mais le président marseillais a essuyé un refus de la part du technicien espagnol.

Pablo Longoria revient sur le choix de Marcelino

La défaite de l’OM contre l’OL dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-0) a amené la direction à convoquer une réunion de crise ce lundi. Au cours de cette séance qui a réuni dirigeants, staff et joueurs, l’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, s’est dit prêt à se sacrifier s’il était reconnu comme le problème de l’équipe.

Une situation qui rappelle les nombreux entraineurs qui se sont succédés sur le banc de l’OM ces derniers mois à l’instar de Jorge Sampaoli, Igor Tudor et Marcelino. Ce dernier justement, arrivé après Tudor, n’a pas duré au club en raison des différends avec les supporters. Dans un entretien accordé à So Foot dont l’intégralité sera disponible jeudi 8 février, le président marseillais a justifié le choix du technicien espagnol. « Mon analyse, c’était qu’en maintenant la rigueur, la culture du travail et le rythme physique introduits par Igor Tudor, mais en y ajoutant un peu d’ordre, on pouvait avoir de meilleurs résultats », lance le président de l’OM.

La réponse cash de Xabi Alonso à Longoria

Cependant, ni Igor Tudor, ni Marcelino ou encore moins, Gennaro Gattuso, ne serait passé sur le banc de l’OM si Pablo Longoria avait réussi le coup de signer Xabi Alonso. Le dirigeant espagnol a notamment sondé son compatriote après le départ de Jorge Sampaoli en 2022. Mais l’ancien joueur du Real Madrid, actuellement en poste au Bayer Leverkusen (1er de Bundesliga avec 52 pts, ndlr), a gentiment repoussé l’offre du président de l’OM.

« Je suis donc allé le voir. Il m’a dit non avec une élégance… La même qu’il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j’aurais dû être énervé, mais j’avais presque envie de le remercier. (Rires.) Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse. Il savait exactement les trois-quatre clubs qu’il voulait entraîner et était prêt à les attendre », raconte Pablo Longoria.