OM – Brighton : La promesse de Gattuso aux supporters du Vélodrome

L’Olympique de Marseille accueille Brighton en deuxième journée de Ligue Europa, ce jeudi 5 octobre 2023.

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso joue sa première rencontre au Stade Vélodrome ce jeudi. Les Phocéens accordent leur hospitalité à Brighton dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Europa. En conférence de presse, ce mercredi, le technicien italien fait une promesse aux supporters.

Gattuso veut arracher sa première victoire au Vélodrome

Nommé la semaine dernière en remplacement de Marcelino, qui a démissionné plus tôt, Gennaro Gattuso a raté sa mission d’entrée. En effet, l’ancien coach de l’AC Milan et de Naples a perdu son premier match à la tête des Phocéens lors du déplacement à Monaco (3-2). Mais le technicien transalpin a la chance de se racheter cette semaine avec deux matchs, l’un prévu ce jeudi en Ligue Europa. En conférence de presse, ce mercredi, Gattuso reste confiant.

"Je pense que le Vélodrome il y aura près de 60 000 uo 65 000 personnes. J'ai une vision personnelle sur l'atmosphère car l'équipe doit transporter les supporters Les supporters t'aident mais cela va devenir plus compliqué si tu joues mal en début de match. Il faut donc bien jouer, bien comprendre le match pour les enflammer et créer cette atmosphère. Si tu joues mal, l'atmosphère peut devenir négative et le maillot devient plus lourd avec de la pression. A nous de maintenir les supporters éveillés d'une certaine manière", a déclaré l’Italien.

Mais l’entraîneur de la formation phocéenne se méfie tout de même de son adversaire. "Je pense que Roberto est l'un des meilleurs entraîneurs italiens du moment. Il sait ce qu'il veut, il le savait en D3 et en D1. Selon moi c'est un des plus grands entraîneurs italiens en ce moment. On a un fort tempérament tous les deux, on avait un petit accrochage pour en finale de promotion mais c'est le football. C'est un entraîneur jeune, j'ai beaucoup de respect pour lui et c'est un des meilleurs entraîneurs italiens actuellement. On jouera aussi au Vélodrome. Notre match de jeudi, on devra sortir un match parfait car contre une équipe comme Brighton tu ne peux pas attendre car tu n'as que 20% de possession. . On sait que Il faut respecter l'adversaire mais jouer avec notre personnalité", ajoute Gattuso.

De son côté, Iliman Ndiaye demande le soutien des supporters pour atteindre cet objectif qui est la victoire contre Brighton. Il évoque l’état d’esprit avec son nouvel entraîneur. "Revenir au Vélodrome, à chaque match les supporters sont derrière nous. Un mot pour eux ? Continuez de nous supporter, on leur rendra. L'état d'esprit de l'équipe est bon. Avec le match de Monaco on est parti à fond et c'est un nouveau style de jeu. Tout le monde s'adapte vite. Il reste quelques erreurs, notamment défensivement, à corriger et la défense commence en attaque", a laissé entendre le Sénégalais.