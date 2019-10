OM : Benedetto s'attire la foudre des supporters après avoir "liké" une photo chambreuse d'Icardi

Au lendemain du Classique PSG-OM (4-0), Dario Benedetto, buteur de l'OM, est dans le collimateur des fans du club après un "like" malvenu.

L'affiche d'un grand match est comme celle d'un grand film. Avant même la projection, on se délecte de ces petites histoires dans l'histoire - des scènes, des comparaisons, des duels. Le match à distance entre Mauro Icardi et Dario Benedetto en était une. Parce que ces deux-là ont pour attributs communs leur nationalité (argentins) et leur rôle sur le terrain (buteurs, malgré un style qui diffère).

Mais sur le rectangle vert justement, le duel a tourné au vinaigre pour l'attaquant de l'OM, symbole d'une équipe en naufrage et battue dans tous les secteurs (défaite 4-0 avec un score acquis à la mi-temps).

Mauro Icardi, lui, a pris la lumière en inscrivant deux nouveaux pions pour continuer à gonfler des stats déjà prometteuses et prendre toujours plus de poids dans l'attaque de rêve du PSG. Voilà pour le film. On en serait resté là si le premier n'avait pas "liké" une photo postée par le second sur les réseaux sociaux, dimanche soir. Une photo perçue comme chambreuse, forcément, malgré une légende relativement sobre, et surtout factuelle : "le Classique est à nous".

Dans le contexte du soir - une défaite humiliante contre le plus grand rival national -, ce "like", une maladresse dûe à la méconnaissance de l'attaquant de l'OM - a donc engendré de vives réactions parmi les supporters du club phocéen, déjà remontés comme des coucous par le déroulement de la soirée.

Benedetto a donc eu droit à sa pluie de remontrances agrémentées de quelques noms d'oiseaux. Meilleur élément offensif de l'OM depuis le début de saison, l'ancien artilleur de Boca Juniors avait déclaré publiquement qu'il ne s'intéressait pas vraiment au football en dehors de son métier. Un guide illustré du Classique aurait quand même pu lui être utile.

Imaginons que Benedetto, attaquant de Boca Juniors like une photo de X, attaquant de River Plate, juste après avoir perdu le SuperClasico. À votre avis son espérance de vie est de combien dans les rues de Buenos Aires ? Wallah on est MAUDIT 😭😭 pic.twitter.com/6XylNBB6Kq — M. 🇩🇿⭐️⭐️ (@DZmafiia13) October 28, 2019