OM, Balotelli : "J'ai envie de rester"

Dans un entretien à paraître dans La Provence, Mario Balotelli a clamé son envie de rester à Marseille au-delà de cette saison.

Arrivé cet hiver en provenance de l'OGC Nice, Mario Balotelli a immédiatement pris ses marques à l'Olympique de Marseille.

L'attaquant italien, qui n'avait pas inscrit le moindre but sous le maillot des Aiglons depuis le début de la saison, compile déjà quatre réalisations en six apparitions avec le club phocéen.

Une réussite qui lui a permis de devenir rapidement la coqueluche du public marseillais dans un contexte pourtant délicat, sur fond de crise à son arrivée. Son premier but, lors d'une défaite face à Lille (1-2), avait été le présage de cette belle histoire.

Balotelli a aussi et surtout permis à l'OM de faire une remontée spectaculaire au classement puisque l'équipe de Rudi Garcia pointe actuellement en 4ème position alors qu'il était englué en milieu de tableau à son arrivée.

L'incertitude autour de son avenir est désormais au centre des débats. Le contrat de Balotelli court jusqu'en juin 2019, mais l'intéressé se verrait bien s'inscrire dans la durée. "La vérité, c'est que mon contrat se termine à la fin de l'année (de la saison). Et après, on va discuter. J'ai dit à mon agent que j'étais bien ici. J'ai envie de rester", a-t-il lâché dans un entretien accordé au quotidien régional La Provence, et à paraître ce samedi. Quelques mots qui devraient rassurer les amoureux de l'Olympique de Marseille.