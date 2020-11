OM - Bafétimbi Gomis "bien content" pour Dario Benedetto

L'ancien attaquant de l'OM est heureux pour Dario Benedetto, lequel a enfin ouvert son compteur but cette saison, samedi, face au FC Nantes (3-1).

Quelques jours après un nouveau revers en C1 contre le (0-2), l' a vaincu le FC (3-1), samedi, en . Une victoire offerte en partie grâce au premier but de la saison de l'attaquant argentin Dario Benedetto, tout heureux d'être l'auteur du troisième but de son équipe sur pénalty.

Un réveil qui faisait plaisir à André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui se félicitait de voir son buteur mettre fin à sa longue disette. "Il a fait un bon match. Il a eu beaucoup de mouvements, en première période aussi. Il méritait parfois de marquer, mais pour un buteur, ça va lui apporter de la confiance", a estimé le technicien, dont l'équipe a l'occasion de s'emparer de la tête de la dans les prochaines semaines, à condition de remporter ses deux matches reportés.

"Les Marseillais savent que c'est très dur d’être l'attaquant de l'OM"

Très décriés ces dernières semaines, et à juste titre d’ailleurs, les Marseillais vont tenter de se remettre en ordre de marche, portés par ce succès avec la manière. Et cela ne se limite pas aux membres actuels du club. En effet, les anciens sont aussi présents pour soutenir les Phocéens. C'est notamment le cas de Bafétimbi Gomis.

Désormais âgé de 35 ans, l'ancien attaquant de l'OM vit des jours heureux du côté d'Al-Hilal, en . De loin, il reste un suiveur régulier. Invité de BeIN Sports, dimanche soir, le joueur formé à l'AS Saint-Etienne a notamment évoqué le cas de Dario Benedetto, répondant aux journalistes avec beaucoup de classe.





À la question de Daniel Bravo "Quand tu vois Benedetto à l'OM, tu te dis que tu aurais ta place aujourd'hui ?", Bafétimbi Gomis a répondu tout en sérénité, fier de son parcours à Marseille et heureux pour Dario Benedetto. "J'ai eu la chance de poser les premières pierres de ce projet olympien, de belle manière. Quand on a la chance de jouer pour le club de son enfance, ce n'est jamais évident. Tous les Marseillais savent que c'est très dur d’être l'attaquant de l'OM", a d'abord expliqué le buteur.

"J'ai réussi à me relancer et quand je suis parti à Swansea, j'ai laissé la maison propre. Maintenant, je leur souhaite le meilleur et je suis bien content que Dario ait retrouvé le chemin des filets hier", a ensuite ajouté l'ancien international tricolore. Un premier but qui en appelle beaucoup d'autres ? Réponse dans les prochaines semaines.