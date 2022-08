OM : Aurélien Chedjou "pas étonné" par les problèmes entre Igor Tudor et les joueurs

L'ancien défenseur de Lille a évolué sous les ordres du Croate à Galatasaray et n'est pas étonné des problèmes qu'il rencontre sur la Canebière.

Les débuts d'Igor Tudor sont plus compliqués que prévus. Au delà des résultats et du jeu, le Croate a surtout des problèmes avec son vestiaire. En effet, l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone s'est déjà mis certains de ses joueurs à dos. Une réunion a eu lieu entre les joueurs et l'entraîneur en début de semaine afin de mettre les choses au clair. Au micro de La Chaîne L'Equipe, Aurélien Chedjou, qui a évolué sous les ordres d'Igor Tudor entre février et novembre 2017 à Galatasaray, n'est pas surpris par les problèmes relationnels que rencontre le Croate à l'OM.

"Il a du mal avec les joueurs de caractère"

"Dès son premier discours, on a tout de suite su qu’on allait souffrir. C'est vrai qu'on n’aime pas courir sans ballon en tant que joueur et il nous a tout de suite fait comprendre qu’il aimait Guardiola mais qu’il préférait Simeone parce que ses équipes couraient et cravachaient. Il avait constaté en regardant certains de nos matchs qu’on ne courait pas assez et qu’il fallait qu’on commence à la faire et que celui qui n’était pas prêt allait sortir de son groupe, ça avait tout de suite donne le ton", a déclaré Aurélien Chedjou.

OM : Réunion entre les joueurs et Igor Tudor

L'ancien défenseur de Galatasaray n'est pas surpris des problèmes entre les joueurs et Igor Tudor : "Est-ce que je suis étonné qu'il y ait déjà des frictions après si peu de temps ? Etonné, non. Je connais le coach, il a tout de suite fait comprendre le genre de travail qu’il voulait avoir. C’est le genre de coach - quand il a des joueurs qui ont du caractère -, ça ne passe pas trop. En Turquie, il venait d’un petit club (Karabükspor, ndlr) et arrivait Galatasaray où il y avait beaucoup de joueurs connus, comme Wesley (Sneijder), mais ça ne passait pas parce que les mecs ne voulaient pas courir sans ballon, ils voulaient s'entraîner avec du ballon, mais lui c’était la culture italienne, il fallait courir".

Bon tactiquement, faible sur la pédagogie

"A tous les entraînements, même la veille des matchs, on courait. On était cramé en match. Il insistait sur le 3-5-2 qu’on ne maitrisait pas pendant la semaine, c’était pire encore pendant les matchs. Il ne voulait rien savoir. Ça a clashé et certains joueurs étaient à aller voir le président. Je ne suis pas étonné de ce qu’il se passe aujourd’hui à Marseille. Moi je pensais qu'avec l'expérience qu'il avait eu à Galatasaray, il y mettrait un peu du sien. Je pensais qu’il lèverait un peu le pied après son expérience à Galatasaray mais je constate que non, c’est toujours le cas", a ajouté le champion de France avec Lille.

OM : Ligue des champions, son rôle, Portugal..les premiers mots de Nuno Tavares

Aurélien Chedjou reproche à Igor Tudor de camper sur ses positions : "A Galatasaray, il n'a jamais changé d'idée tactiquement. Il a été têtu et à la fin quand il a compris que ça n'allait pas passé, il a essayé de faire copain-copain avec des joueurs, mais la fracture était déjà là. Marseille a fini deuxième de la saison dernière derrière le PSG donc on connaît quelle machine c'est, donc on ne peut pas du jour au lendemain tout changer parce que vous arrivez avec vos idées, parce que vous êtes sur de vos idées. Il faut s'appuyer sur ce qui a été fait, c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire à Galatasaray et au bout de quelques mois, il a été limogé".

"Tactiquement, il nous a appris. Il a la culture italienne. Je pense que cela ferait du bien à Marseille. Maintenant, par rapport au niveau pédagogique, de lever le pied aux entraînements, parce qu'il faut être frais en match, lui ne comprend pas ça. C'est clair que c'est un vrai tacticien, mais au niveau relationnel avec les joueurs je ne suis pas étonné que ça ne passe pas. C'est simple, quand il vous dit quelque chose, il faut que vous le fassiez. Il a un sacré caractère, mais il doit être plus dans l'échange avec ses joueurs que dans l'autoritaire. Il est assez têtu, sûr de ses forces. Il faut qu'il se mette les joueurs dans la poche. S'il ne le fait pas, il y aura une cassure c'est certain", a conclu l'ancien défenseur de Galatasaray.