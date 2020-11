OM : Après le camouflet, Adil Rami règle ses comptes

Adil Rami a profité de l'humiliation subie par l'Olympique de Marseille en C1 pour mettre son grain de sel.

Défait et humilié dans cette Ligue des Champions, l'OM est critiqué de toutes parts, idem pour ses dirigeants.

Et Adil Rami s'est offert un tacle les deux pieds décollés sur l'un de ses vieux ennemis, lui qui s'en s'en prend à la gestion du président Jacques-Henri Eyraud.

"Par rapport au match que j’ai vu hier, on sent les joueurs impuissants. On ne peut même pas s’en prendre aux joueurs ou à l’entraîneur. Mais quand tu vois un club comme l’OM avec un président qui ne connaît pas le football, tu as l’impression que c’est du business. Je ne comprends pas. Tu rêves de Ligue des Champions pendant des années et quand tu arrives, tu ne fais pas le recrutement qu’il faut et tu ne fais pas jouer tes recrues. C’est un truc de dingue", a tancé l'ancien défenseur olympien dans son rôle de consultant pour RMC.

"L'équipe reflète aujourd’hui la direction, c'est une grande catastrophe, poursuit Rami. Il n'y a rien. C'est à l'image du président. Quand je vois l’équipe de l’OM, je ne comprends pas le projet. Tu vas en pour quoi faire? Quand tu vends Lucas Ocampos, un mec qui s’arrache sur tous les ballons, tu prends qui pour le remplacer? Je n’ai pas vu de philosophie de jeu hier. Ce sont aussi aux cadres de s’imposer, avec du caractère. C’est un grand club, mais je trouve qu’il est mal dirigé", a encore tonné le champion du monde 2018, licencié pour faute grave à l'été 2019.