OM - Angers, Roberto De Zerbi désigne les flops

Hôte du SCO Angers, vendredi soir, l’Olympique de Marseille a concédé son deuxième match nul de la saison à domicile.

L’Olympique de Marseille accueillait Angers, vendredi soir, dans le cadre du match en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Mais la soirée ne s’était pas bien déroulée pour les Phocéens, qui ont été accrochés par les promus (1-1). Après ce deuxième match nul difficile à domicile, le coach marseillais désigne quelques-uns de ses joueurs, qui n’ont pas livré une bonne copie.

De Zerbi accepte les critiques

Depuis l’exploit réalisé à Lyon (2-3) lors de la cinquième journée malgré l’infériorité numérique, rien ne va plus pour l’Olympique de Marseille en championnat de France. Battu par Strasbourg (1-0) au cours de la sixième journée, le club phocéen vient de faire un match nul contre Angers (1-1) alors que les deux équipes étaient à 10 contre 10 sur le terrain. C’est le deuxième match nul pour l’OM à domicile cette saison après celui contre Reims (2-2). Une contreperformance acceptée par l’entraîneur des Phocéens.

Getty

« J'ai accepté les compliments après les bons résultats, il faut maintenant accepter les critiques. Il faut accepter. C'est dur, on reste sur une défaite (1-0 à Strasbourg) et sur ce match nul. On était très bien partis, avec beaucoup de victoires, des buts et des occasions. Maintenant il faut vivre avec ces résultats », a lancé Roberto De Zerbi après la rencontre contre les Angevins.

L'article continue ci-dessous

Le coach identifie les flops contre Angers

Se disant « désolé » pour les supporters en raison de ces résultats ces dernières semaines, Roberto De Zerbi reconnaît quand même que l’OM « a fait un bon début de saison ». S’il avoue que la reconstruction de la formation phocéenne prendrait du temps et connaîtrait quelques moments difficiles, l’ancien entraîneur de Brighton a regretté la copie livrée pas quelques-uns de ses joueurs, qui n’ont pas été au top de leur niveau face à Angers.

Getty Images

« Il faut être conscients qu'on essaie de construire un grand Marseille et que ça ne se fait pas subitement. Il faut passer par des matches comme celui de Strasbourg et celui de ce (vendredi) soir. C'est un moment difficile. Les épisodes ne vont pas dans notre sens, certains joueurs décisifs ne sont pas en forme et n'ont pas fait leur meilleur match. Luis Henrique, Greenwood, Hojbjerg... Ils ont été un peu imprécis dans leurs premiers gestes, mais on aurait pu gagner et on aurait dû gagner quand même », a ajouté De Zerbi, qui dit avoir « entièrement confiance » en ses joueurs.

Le déplacement à Montpellier après la trêve internationale est très attendu, le 22 octobre avant le classique contre le Paris Saint-Germain, au soir du 27 octobre.