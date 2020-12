OM - André Villas-Boas : "Cette expérience doit nous servir"

L'entraîneur de l'OM estime que le parcours européen de son équipe, triste dernière de son groupe et éliminée de la C1, doit lui servir d'expérience.

Une petite parenthèse victorieuse, face à l' (2-1), au Stade Vélodrome, au milieu d'une interminable série de défaites. Après ses 13 défaites consécutives en Ligue des Champions, triste record dans l'histoire de la compétition, l' a renoué avec ses mauvaises habitudes, mercredi soir, contre City.

Dépassés, les Olympiens se sont lourdement inclinés sur la pelouse des Anglais (3-0). Une ultime défaite qui résume à merveille la campagne européenne des tricolores : à oublier. Résultat des courses, les hommes d'André Villas-Boas disent adieu à l'Europe. Derniers de leur groupe, ils ne seront même pas reversés en .

"On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches"

Une énième désillusion qui doit faire grandir l'OM, selon l'entraîneur portugais. "Le premier et le troisième but représentent tout ce qui nous a manqué dans cette . On a encore eu beaucoup de malchance avec Valère (Germain) qui a beaucoup défendu ce soir (mercredi) et qui vient donner un coup de main à Yuto (Nagatomo). Malheureusement, il dévie le ballon qui arrive à (Ferran) Torres sur l'ouverture du score", a d'abord expliqué le technicien, avant de pointer les erreurs de ses joueurs.

"Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n'est pas normal. Cette expérience doit nous servir", a-t-il ajouté. Mais ce qui dérange le plus les supporters olympiens, ce n'est pas tellement l'élimination, mais plutôt la manière. Face à City, ils étaient nombreux à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux, surpris de voir des Anglais déjà qualifiés montrer davantage de détermination. Pourtant, Steve Mandanda avait livré un discours positif à la veille de la rencontre.

"Il faut rester focus sur le match face à City et tout faire pour gagner. On aura le temps après ce match de faire l'analyse de notre parcours en Ligue des Champions. On sait qu'on n'a pas notre destin en main, c'est pour ça qu'on doit tout faire pour gagner, après on verra. Il y a une possibilité de jouer la C3, mais ce n'était pas l'objectif initial. C'est surtout au moins donner une belle image de l'OM", avait ainsi estimé le portier marseillais devant les médias avant le match. C'est (encore) manqué.