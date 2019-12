OM, Alvaro Gonzalez veut rester à Marseille

Prêté avec option d'achat par Villarreal, le défenseur central espère rester à l'Olympique de Marseille l'année prochaine.

Arrivé par la petite porte à l' cet été, Alvaro Gonzalez s'avère être un renfort de choix pour les Olympiens. Si les Phocéens pointent à la seconde place au classement en , c'est aussi grâce à sa solidité défensive incarnée par l'expérience de l'Espagnol. Le défenseur de 29 ans s'est rapidement adapté au championnat de et son absence sur blessure s'est faite ressentir durant le mois de septembre.

En conférence de presse, Alvaro Gonzalez a déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille et aimerait rester sur la Canebière : "Je veux que l’OM m’achète ! Il y a une possibilité d’achat mais je préfère que ce soit le club qui en parle. Il faut que je continue d’enchaîner les bons matchs pour qu’au final l’OM m’achète. J’espère que ce sera officiel le plus tôt possible parce que je vais rester ici quatre ans, enfin cette année plus trois autres".

"Aider grâce à mon expérience"

"Quand j’ai été prêté avec option d’achat, il y avait quelques clauses qui devaient s’accomplir. Mais j’étais tellement content de venir que je n’ai pas trop fait attention à ces clauses. Je crois que c’est quelque choses comme cinq matchs joués. Je les ai déjà joués. Le club veut que je reste et moi aussi je veux rester et ça va rendre les choses plus faciles", a ajouté le défenseur de 29 ans, qui s'es vite imposé dans le onze de Villas-Boas.

L'Espagnol ne se considère pas réellement comme un leader : "Ce n’est pas que je me sente leader, mais j’ai un caractère. Je peux apporter certaines choses à l’équipe. Le coach m’a demandé de venir pour aider grâce à mon expérience. D’autres joueurs apportent plus de choses que moi avec le ballon. Ce mélange fait que l’équipe est gagnante. Mon caractère en dehors du terrain est totalement différent. (...) Dans une équipe, il faut avoir des joueurs différents avec des rôles différents. Chaque joueur a un rôle différent. Moi, j’essaie d’apporter mon caractère, ma motivation. Il faut aussi de la qualité pour gagner, on l’a vu avec Dimitri (Payet), Morgan (Sanson) ou Valentin (Rongier)".

Alvaro Gonzalez a décrit son style de jeu encensant Dimitri Payet au passage : "J’aime l’intensité, l’agressivité, mais sans violence, c’est comme ça que je vis le foot, intensément. Je pense être rapide pour un défenseur central, mobile, je n’ai pas de difficultés particulières contre un attaquant rapide. Et puis avec les années, moi qui étais plutôt limité au départ avec le ballon, avec les années, je porte plus le ballon, j’ai pris confiance. Pour ceux qui ont un don footballistique, c’est plus facile, mais pour les autres, il faut beaucoup de travail et de continuité, et un peu de chance aussi. Un don ? (Rires) Non, moi je n’ai pas de don ! Payet, Messi, oui, mais pas moi ! Moi j’ai le travail, comme beaucoup de footballeurs. Les élus sont ceux qui ont beaucoup travaillé".