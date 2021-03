OM - Alvaro Gonzalez réitère son envie de rester

Arrivé à Marseille il y a un an et demi, le défenseur central espagnol se plaît dans la cité phocéenne et il entend bien s'y inscrire sur la durée.

Arrivé à l'été 2019 à l'Olympique de Marseille après un long passe couronné de succès à Villarreal, Alvaro Gonzalez a rapidement gagné le coeur des supporters de l'OM. Depuis c'est l'amour fou entre l'Espagnol et les fans du club phocéen. À tel point qu'Alvaro Gonzalez ne s'imagine plus aller voir ailleurs dans le futur.

Encore sous contrat jusqu'en juin 2023, celui qui s'est rapidement imposé comme le pilier de la défense centrale de l'OM n'a de cesse de clamer son envie de rester. Vendredi, devant les médias, l'Espagnol a une nouvelle fois confié sa volonté de s'inscrire sur la durée à Marseille, où il se sent déjà comme à la maison.

"Je suis arrivé il y a un an et demi ici et je crois que je suis chez moi"

"Je veux rester ici. Je le dis à chaque fois que je suis devant vous. Je ne sais pas ce qui va changer, Pablo Longoria va maintenant beaucoup travailler avec le nouveau coach, tout comme avec le précédent, avec le staff pour faire le meilleur pour l'an prochain", a d'abord déclaré l'ancien joueur de Villarreal.

"Je veux que s'il change des choses, ce ne soit pas moi. Je veux continuer ici, j'ai un contrat, j'ai parlé avec eux pour rester le plus de temps possible. Je suis content ici, j'ai toujours été clair. Je suis arrivé il y a un an et demi ici et je crois que je suis chez moi", a ensuite ajouté Alvaro Gonzalez, âgé de 31 ans.



Dans une interview accordée à AS, Alvaro Gonzalez avait déjà livré un discours similaire. "La vérité est que je me sens très à l'aise ici à Marseille, je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, en général, m'aiment beaucoup, donc ça ne me dérangerait pas de rester ici pendant des années", avait-il déclaré.

Alors que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara devraient être très convoités lors du prochain mercato, pouvoir s'appuyer sur un joueur d'expérience tel qu'Alvaro Gonzalez ne serait pas du luxe pour les dirigeants marseillais, qui comme la plupart de leurs homologues français, devront composer avec des finances réduites.