OM - Alvaro Gonzalez : "En seconde période, on n'était pas là"

Le défenseur marseillais a fustigé l'attitude de ses coéquipiers, bien trop tendres défensivement pour espérer mieux sur la pelouse de Nice (3-0).

Alvaro Gonzalez et les Marseillais ont vu leur léger mieux observé depuis l'arrivée de Sampaoli s'effacer au terme d'une prestation manqué ce samedi à Nice, en particulier sur le plan défensif.

"La première période, on a eu des occasions, on n'a pas marqué. Et en deuxième période, je crois qu'on a joué un peu moins bien que la première. Il y a du positif mais on a pris trois buts, c'est beaucoup trop pour espérer gagner", a réagi le défenseur espagnol au coup de sifflet final au micro de Canal +.

Surtout qu'après la pause, les Olympiens ont cédé une deuxième fois sur un énorme erreur de défense pour permettre à Amine Gouiri de faire le break, avant d'être encore trop passifs sur le dernier but de la soirée, signé Alexis Claude-Maurice dans le temps additionnel.

"On a besoin de faire des choses pour jouer mieux avec ce type de système, ce que le coach veut développer comme jeu, a poursuivi Alvaro, pas exempt de tous reproches sur le premier but, où il donne trop de latitude à Gouiri pour centrer sur le jeune Thuram. On a besoin de faire mieux les choses pour gagner.

"Notre première période est bonne, il nous manque les buts, mais on a bien fait les choses pour marquer. En seconde période, on n'était pas là et il faut faire mieux pour prendre des points en Ligue 1."

Avec ce revers, l'OM retombe dans des travers trop souvent aperçus depuis le début de la saison et perd la cinquième place au profit du RC Lens, qui se déplace à Strasbourg dimanche en début d'après-midi.

"Je ne sais pas quoi vous dire… On a totalement raté notre match, que ce soit en première ou en seconde période. Voilà, on va profiter de la trêve pour continuer à travailler", a pour sa part déclaré Saîf-Eddine Khaoui à la chaîne cryptée.

Après la trêve, les Olympiens devront croiser le fer avec Dijon puis Montpellier la semaine suivante, avec l'objectif de se battre jusqu'au bout pour une qualification européenne en vu de la saison prochaine.