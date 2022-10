OM - Ajaccio : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L’OM va tenter de poursuivre sur sa bonne dynamique en prenant le dessus sur Ajaccio. Une mission à sa portée.

L’Olympique de Marseille d’Igor Tudor carbure à plein régime en Ligue 1 depuis l’entame de la saison. Il lui manquait une bonne performance en C1 et les Phocéens l’ont obtenue mardi dernier en dominant le Sporting Cp au Vélodrome (4-1). Tout va bien donc dans le meilleur des mondes pour les vice-champions de France et c’est donc avec le vent en poupe qu’ils défient l’AC Ajaccio ce samedi.

L’OM veut continuer sur sa lancée

Les Olympiens partent largement favoris de cette rencontre. On voit mal les promus, bien qu’auteurs d’un bon match la semaine dernière, venir les gêner dans leur fief. Guendouzi et ses coéquipiers dégagent beaucoup de solidité en ce moment, et avec l’enchainement des matches on sent que les automatismes se fluidifient de plus en plus. A l’exception du PSG, difficile de trouver une équipe français plus perfomante actuellement.

Face aux Corses, l’OM devra quand même faire face à deux absences importantes. Celle de Guendouzi et de Clauss. Deux éléments précieux et qu’il ne sera pas facile de remplacer. Néanmoins, ils disposent de suffisamment d’options de rechange pour surmonter ces absences. Tudor y veillera à coup sûr, lui qui demeure ambitieux et exigeant à toutes épreuves. Les arbitres du dernier match contre le Sporting l’ont d’ailleurs appris à leurs dépenses.

Horaire et lieu du match

Marseille vs Ajaccio

10e journée de Ligue 1

Le 8 octobre, à 17h au Stade Orange Vélodrome

Les équipes probables :

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Kaboré, Rongier, Gueye, Tavares - Gerson, Payet - Suarez

Ajaccio : Leroy - Alphonse, Avinel, Vidal, Diallo - Cimignani, Coutadeur, Marchetti, Spadanuda - El Idrissy, Touzghar

Sur quelle chaine TV voir le match ?

La rencontre entre l’OM et Reims sera diffusée sur Prime Vidéo ce samedi à partir de 17h.

Le streaming pour voir le match ?

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, et se connectant sur la plateforme dédiée du service Amazon.