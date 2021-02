OM - Adil Rami monte au créneau contre la direction

L'ancien défenseur de l'OM s'est montré très critique à l'égard de la direction marseillaise et a tenté de justifier les agissements des supporters.

L'Olympique de Marseille est au coeur de la tourmente. Au coeur de la course au titre il y a encore quelques semaines de cela, les Phocéens ont connu un véritable coup d'arrêt sur le plan sportif depuis le début d'année 2021. Les résultats en dents de scie de l'OM s'ajoutent à des polémiques autour de l'avenir d'André Villas-Boas ou encore des relations entre Dimitri Payet et Florian Thauvin, mais surtout à un ras le bol grandissant des supporters autour notamment de Jacques-Henri Eyraud.

Samedi, le centre d'entraînement de l'OM a même été envahi par des supporters, à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre face au Stade Rennais, venus manifester leur mécontentement. Un évènement malheureux qui a provoqué le report de la rencontre face aux Bretons, alors qu'un joueur de l'OM aurait été touché par un projectile. Ces actes ont été condamné par le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, le président Jacques-Henri Eyraud, ainsi que deux cadres du vestiaire.

"J’aime ce club et je n’aime pas le voir comme ça​"

Depuis, l'heure n'est pas vraiment à l'apaisement. Plus remontés que jamais, les supporters marseillais entendent bien obtenir gain de cause, tandis que Jacques-Henri Eyraud n'est pas disposé à quitter ses fonctions. Une situation qui ne surprend pas Adil Rami, ancien joueur de l'OM, très critique à l'égard de la direction.

"Bizarre ! Aucune protection, aucune anticipation, pourtant les messages étaient clairs, dans toute la ville phocéenne. J’aime ce club et je n’aime pas le voir comme ça mais… les supporters ne sont pas cons et moi non plus. Il y a un but de la part de la direction qui fait un travail laborieux dans tous les sens du terme, qui a l’habitude de laisser ses joueurs, ses cadres couler, sombrer et qui les envoie même au feu", a ainsi pesté l'actuel défenseur de Boavista sur le réseau social Instagram. Pour rappel, le champion du monde avait quitté le navire phocéen en 2019 en très mauvais termes avec le président Jacques-Henri Eyraud. Ceci explique cela.