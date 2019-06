Olympique Lyonnais - Éric Hély pressenti pour intégrer le staff des U19

INFO GOAL - Éric Hély, directeur du centre de formation de Sochaux depuis 2014, pourrait intégrer le staff de l'équipe U19 de l'Olympique Lyonnais.

Cela devrait encore bouger dans les prochains jours du côté du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Comme révélé par Ouest-France, l'ancien adjoint de Mickaël Landreau à Lorient Philippe Bizeul (48 ans) devrait venir épauler Gueïda Fofana avec l'équipe réserve du club rhodanien.

Par ailleurs, Éric Hély (54 ans), directeur du centre de formation de Sochaux depuis 2014, est aussi pressenti pour intégrer l'académie lyonnaise. Selon nos informations, des discussions ont démarré sur la base d'une collaboration avec l'équipe U19 de l'OL et un accord pourrait être trouvé prochainement.

Passé par Sochaux, Brest et en tant que joueur dans les années 80, Éric Hély a remporté la Coupe Gambardella comme entraîneur en 2007 et 2015 avec Sochaux. Il a également entraîné la réserve puis l'équipe première en 2012-2013 et en 2015, en duo avec Omar Daf.