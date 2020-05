Olmo demande à Werner de rester à Leipzig

Un transfert à Anfield de l'Allemand se rapproche de jour en jour, mais son coéquipier estime qu'il devrait rester dans un environnement familier.

Dani Olmo du pense que Timo Werner, annoncé à , devrait rester avec le club allemand car il est le mieux adapté à la , tout en faisant l'éloge d'un autre coéquipier très courtisé à savoir Dayot Upamecano. Timo Werner était à l'origine lié à un départ chez le géant bavarois, le , un club réputé pour avoir chipper les meilleurs joueurs de ses concurrents en ces dernières années, mais il a également plusieurs fois flirté avec un départ chez le champion d'Europe en titre.

Le RB Leipzig a réussi à conserver son attaquant vedette suite aux avances du Bayern Munich l'été dernier, mais le sentiment est maintenant que ce n'est qu'une question de temps avant que Timo Werner ne cherche un nouveau défi et trouve un nouveau point de chute en Europe. Anfield semble être la destination préférée de l'attaquant de 24 ans, mais Dani Olmo pense que son coéquipier qui marque très souvent serait mieux servi en restant dans son club actuel.

"Leipzig est l'endroit convenant le mieux à Werner"

L'article continue ci-dessous

"Il vous donne beaucoup d'options parce qu'il aime se déplacer sur tout le terrain", a déclaré Olmo dans une interview exclusive à Goal. "Ce n'est pas un attaquant de surface ou un attaquant statique, il aime dériver vers les ailes ou revenir au milieu de terrain pour recevoir le ballon et briser la ligne défensive. Il est tellement rapide et il a un instinct de tueur - il a beaucoup marqué cette saison. C'est un joueur qui vous donne beaucoup d'opportunités dans sa façon de jouer. Je pense que l'endroit qui lui convient le mieux est Leipzig et la . Il se débrouille plutôt bien où il est".

Plus d'équipes

Dayot Upamecano est un autre coéquipier d'Olmo qui est régulièrement lié à un un transfert vers un plus grand club européen. Le , , et, bien sûr, le Bayern ont tous été crédités d'un intérêt à un moment donné pour le Français. Bien qu'il y ait une clause de libération de 60 millions d'euros dans le contrat du jeune défenseur central, l'agent du joueur estime que cela pourrait être trop cher pour la plupart des équipes en raison des conséquences financières suite à la pandémie de Coronavirus. Leipzig, cependant, ne sera sans doute pas disposé à perdre le joueur de 21 ans gratuitement, son contrat prenant fin en 2021.

Reste à savoir si Upamecano bougera à la réouverture du marché cet été, mais Olmo a tout de même apprécié son expérience aux côtés du joueur qu'il appelle "l'avenir de la ". "J'adore ce joueur", a avoué Olmo. "Je l'ai rencontré pour la première fois en demi-finale de l'Euro des moins de 21 ans et j'ai réalisé qu'il était un joueur fort, rapide et agressif, très difficile à battre, et il est jeune comme moi - nous sommes tous deux nés en 1998. Il n'est pas seulement un acteur pour l’avenir, mais aussi pour le présent".