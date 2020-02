Olivier Létang discutait avec le Real Madrid pour Camavinga

Olivier Létang, le désormais ex-président du Stade Rennais, était en pourparlers avec la direction du Real Madrid à propos d’Eduardo Camavinga.

Olivier Létang n’est plus le président du . Vendredi, le célèbre dirigeant a été débarqué de ses fonctions par la direction du club. Une décision qui a pris de court tout le monde et dont les véritables motifs restent pour l’instant inconnus. Mais, parmi les raisons évoquées dans les médias pour cette séparation il y a la gestion du cas Eduardo Camavinga.

Le quotidien L’Equipe révèle dans son édition d’aujourd’hui que Létang avait entrepris des discussions avec le à propos de la jeune pépite du club et en vue d’un possible transfert l’été prochain. Et il l’aurait fait à l’insu de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui n'a pas plu à ces derniers.

Camavinga, source du litige ?

Létang était donc prêt à laisser filer la jeune star de l’équipe, alors que celle-ci n’a que 17 ans et vient tout juste de percer dans le championnat français. Il aurait privilégié cette option à celle qui consisterait à cadenasser le brillant espoir en lui proposant notamment un contrat de longue durée. Sur ce dossier, le désormais ex-homme fort du Stade Rennais n’aurait donc pas été sur la même longue d’onde que la famille Pinault.

Pour rappel, Camavinga avait fait ses premiers pas en pro à la fin de la saison 2018/19. Il était alors déjà sous contrat pour trois ans avec le SRFC, mais cet engagement ne correspondait pas vraiment, dans ses différents contours, à son talent et aux promesses qu’il suscitait. Le club breton l’a ensuite prolongé l’été dernier, mais d’une année seulement (jusqu’en 2022).