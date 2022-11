Qui est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France ?

Découvrez le classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire de l’équipe de France de Football.

Depuis mardi dernier, et le premier match du Mondial contre l’Australie, le record du plus grand nombre de buts inscrits en équipe de France est la propriété non pas d’un seul homme mais de deux. Thierry Henry a été rejoint au sommet, après avoir été intouchable pendant quinze ans.

Giroud veut dépasser Henry

« Titi » doit partager désormais la 1e place avec Olivier Giroud. Au bout d’une longue quête et malgré des mises à l'écart infligées par le sélectionneur, l’attaquant de l’AC Milan a atteint la barre des 51 réalisations en inscrivant un doublé contre les Socceroos.

Giroud peut encore dépasser Henry au Qatar, puisque la compétition planétaire ne fait que commencer et que la France est bien partie pour atteindre les 8es de finale. Il en a même fait son objectif personnel. Ses partenaires ont promis de l'y aider.

Avant même le deuxième match de cette compétition, Giroud compte déjà deux réalisations de plus que lors de l'édition 2018. Il avait à l'époque bouclé l'épreuve avec un zéro pointé.

A la troisième place de ce classement des buteurs tricolores, on retrouve Antoine Griezmann avec ses 42 pions. Grizou a délogé Michel Platini sur le podium (41e). Le Top 5 est complété par Karim Benzema avec ses 37 réalisations.