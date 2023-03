Oliver Kahn tacle la MNM avant Bayern – PSG

Dans un entretien accordé à L'Équipe en marge de la rencontre contre le PSG, Oliver Kahn a taclé la MNM et le star system parisien.

À quelques jours de la rencontre décisive de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG, l'ancien portier bavarois et désormais président du club allemand Oliver Kahn s'est confié au micro du journal L'Équipe. L'ex-gardien explosif a longtemps développé sur ce qui oppose son club et son adversaire. Il en a profité pour tacler indirectement le fonctionnement du club parisien et refuser le trio MNM.

Un fonctionnement unique loin du star system

Si il devait résumer son club à une seule idée, Oliver Kahn choisirait son principe organisationnel : « C'est une caractéristique unique du Bayern que d'anciens joueurs dirigent le club ou y occupent des postes importants. Dans le football européen, il n'y a que l'Ajax, avec Edwin Van der Sar comme directeur général, qui présente une organisation similaire. Le Bayern est un club de tradition. Chez nous, il n'y a que le succès sportif qui compte. Nous n'avons pas besoin de faire des profits. C'est l'essence même du Bayern. » Un tacle à peine déguisé au principe de « club étatique multimilliardaire » qui dirige le PSG.

Un respect de l'institution développé depuis toujours et qui permet d'en faire respecter les décisions : « L'important est toujours que personne ne soit plus grand que le Bayern Munich. Peu importent les personnes ou les noms. Pendant des décennies, beaucoup de joueurs ont joué chez nous, de Franz Beckenbauer à Robert Lewandowski en passant par Gerd Müller et Lothar Matthäus. Mais aucun joueur n'a jamais été au-dessus des intérêts du club. Toutes les décisions sont prises dans l'intérêt du Bayern. » Le respect de l'institution, un marqueur qui fait souvent défaut à Paris.

C'est d'ailleurs dans cet esprit que le Bayern se résigne à ne pas réaliser les transferts démentiels devenus légions, pour ne pas jouer le jeu de la surenchère : « Il y a une philosophie : nous ne dépensons que ce que nous gagnons. Et investir beaucoup d'argent sur un seul joueur représente toujours un gros risque. Tout doit être fait de manière judicieuse : le joueur doit s'intégrer dans notre effectif, à la fois sur les plans sportif et économique. » Un mercato judicieux et cohérent loin d'un mercato de grands noms, encore un tacle au projet QSI.

Rage de vaincre, non à la MNM

Sur l'échelle nationale, le Bayern et le PSG se ressemblent : ils sont tous deux largement en avance sur tous leurs adversaires et surdominent leur championnat. Comment expliquer dès lors que les Bavarois soient champions chaque année alors que Paris se fait régulièrement surprendre en Ligue 1? « Je pense qu'il y a d'abord cette culture au Bayern : ne jamais être satisfait de ce que l'on a accompli. Si nous avons été champions d'Allemagne dix fois, alors nous voulons le devenir une onzième fois. C'est ancré dans l'esprit dans l'esprit des joueurs, ça se transmet de génération en génération. » Une rage de vaincre qu'il manque effectivement au PSG lors de certains matchs de Ligue 1 pris par dessus la jambe.

Pour terminer l'entretien, il est demandé au président bavarois si il aimerait compter la MNM dans ses rangs. La réponse fuse : « Malgré toute l'estime que je porte à ces trois-là, je suis très satisfait de notre effectif. À côté de nos jeunes joueurs, nous voulons aussi avoir des superstars à Munich. Et nous les avons toujours eues : Sadio Mané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller. Beaucoup de tops joueurs internationaux veulent venir chez nous. João Cancelo aurait certainement pu aller ailleurs cet hiver par exemple. Si il est venu, c'est que nous avons une équipe au top. »