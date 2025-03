Olise rayonnant, Maignan décisif : les notes des Bleus après France - Croatie

Les Bleus ont relevé la tête face à la Croatie et filent en demies grâce à un match maîtrisé et une séance de tirs au but dominée. Voici les notes.

Quatre jours après une prestation indigente à Split, l’équipe de France a su réagir avec autorité au Stade de France. Face à une Croatie valeureuse mais dominée, les Bleus se sont imposés 2-0 au terme des prolongations, avant de faire la différence aux tirs au but (5-4). Cette victoire leur permet de décrocher leur billet pour le Final Four de la Ligue des Nations.

Cette rencontre a été marquée par une nette montée en régime, aussi bien sur le plan collectif qu’individuel. Mike Maignan, peu sollicité pendant 120 minutes, a une nouvelle fois été décisif en repoussant deux tentatives lors de la séance. En défense, Upamecano et Saliba ont parfaitement contenu les assauts croates. Au milieu, Manu Koné a impressionné pour sa première titularisation, tandis qu'Olise et Dembelé se sont illustrés offensivement, le premier marquant un but, le second provoquant sans relâche.

Une soirée sérieuse et aboutie, où les hommes de Deschamps ont affiché une implication bien supérieure, redonnant un peu d’élan à une équipe qui en manquait cruellement. Voici les évaluations individuelles.

Les notes des joueurs de l’équipe de France

Mike Maignan (8) : Peu sollicité pendant 120 minutes, il a parfaitement assuré son rôle de dernier rempart lors de la séance des tirs au but, repoussant deux tentatives avec autorité. Indétrônable, il continue de prouver qu’il est bien le numéro un incontesté chez les Bleus.

Jules Koundé (6) : Plus à l’aise que lors du match aller, il a livré une prestation appliquée. Vigilant défensivement, présent dans son couloir, il a tenté d’apporter le surnombre sans se déséquilibrer. Une performance solide, sans éclat mais rassurante.

Dayot Upamecano (8) : Impeccable dans les duels, il a imposé sa puissance et sa lecture du jeu. Solide dans les airs, tranchant au sol, le défenseur du Bayern a pleinement saisi sa chance. Un match plein, autoritaire et sans faille.

AFP

William Saliba (7) : Très sobre dans ses interventions, il a brillé par son placement et sa propreté. Il est à l’origine du deuxième but avec une récupération haute. Son calme et sa justesse ont pesé dans la sérénité défensive du bloc français.

Théo Hernandez (7) : Peu de fulgurances offensives, mais un match très maîtrisé défensivement. Il a su fermer son couloir tout en combinant proprement. Moins spectaculaire qu’à l’habitude, mais diablement efficace.

Manu Koné (7) : Pour sa première titularisation, il a affiché une maturité bluffante. Juste techniquement, actif dans le pressing, il a fait preuve d’une grande intelligence de jeu. Il a cédé sa place à Zaire-Emery (111e), non noté.

Aurélien Tchouaméni (6) : Un match sérieux, avec un impact physique retrouvé. Il a su orienter le jeu, même si son apport offensif reste limité. Il a transformé son tir au but avec assurance. Une copie propre.

Bradley Barcola (6) : Volontaire et percutant, il a tenté de provoquer balle au pied et de combiner sur son aile. S’il a raté un face-à-face net, il a eu le mérite de ne jamais renoncer. Remplacé par Doué (66e). Ce dernier (7) très en vue pour sa première sélection, il a tenté sa chance à deux reprises et a constamment mis en difficulté la défense croate. Impliqué, tranchant et même buteur lors de la séance, il a marqué des points.

Ousmane Dembélé (7) : Positionné dans un rôle axial hybride, il a été très actif et a conclu une belle action d’une frappe précise pour le 2-0. Parfois brouillon dans ses choix, mais toujours entreprenant. Une prestation aboutie.

Michael Olise (9) : Le grand bonhomme du match. Auteur d’un magnifique coup franc en lucarne pour ouvrir le score, il a ensuite délivré une passe décisive pour Dembélé. Très juste dans ses choix, fluide dans le jeu et décisif dans les moments clés. Sa sortie à la 106e a été saluée. Remplacé par Camavinga, non noté.

Kylian Mbappé (6) : Plus disponible et généreux que lors de ses dernières sorties. Il s’est démultiplié pour créer des espaces et participer à la construction, même s’il a été maladroit dans le dernier geste. Sa frappe repoussée par Livakovic aurait pu faire mouche.

Remplaçants non notés