Ole Gunnar Solskjaer : "Paul Pogba est notre joueur, pas celui de Mino Raiola"

L'entraîneur de Manchester United a rappelé que le principal décisionnaire n'était pas l'agent de Paul Pogba, mais bien son club en premier lieu.

Le milieu de terrain de 26 ans est en passe de retrouver les terrains après plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cheville. De retour chez les Red Devils en 2016 pour un montant de transfert record, Paul Pogba a du mal à renouer avec le rendement qu'il avait montré en , ainsi qu'à justifier l'investissement considérable de United. Tandis que son contrat à MU approche progressivement de sa fin (il se termine en 2021), les spéculations sur l'avenir du Français continuent d'enfler et son agent en la personne de Mino Raiola a récemment mis de l'huile sur le feu en ouvrant grand la porte à un départ, et plus précisément à un retour à la Turin.

"Pour Paul, l'Italie c'est comme chez lui. Cela ne le dérangerait pas de retourner à la Juve, mais nous verrons ce qui se passera après l'Euro. Paul veut jouer au meilleur niveau mais il ne peut pas fuir s'ils sont dans une situation délicate", avait-il déclaré après le match nul 1-1 contre l'AC Milan, jeudi dernier.

Des propos qui n'ont pas manqué de faire grand bruit Outre-Manche, et qui sont forcément arrivés jusqu'aux oreilles de son entraîneur Ole Gunnar Solskajer, lequel s'est chargé de remettre un peu d'ordre au sujet de son international français, dimanche. "Paul Pogba est notre joueur, pas celui de Mino Raiola. Je n'ai pas parlé avec Mino, ça c'est sûr. Et non, je ne me suis pas assis avec Paul pour lui dire de dire à Mino ce qu'il doit dire", a expliqué le Norvégien, en conférence de presse.

"Pour un joueur, la dernière chose que vous voulez, c'est d'être blessé et de ne pas pouvoir apporter votre contribution à l'équipe. Paul est footballeur et il veut jouer au football. Il sait qu'il doit travailler dur maintenant pour revenir à son meilleur niveau parce que cela fait tellement longtemps qu'il est absent. C'est un défi pour lui de retrouver son meilleur niveau", a ensuite ajouté l'entraîneur des Red Devils, impatient de voir l'un de ses meilleurs éléments faire son retour sur les pelouses.