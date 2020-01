OL - Wendie Renard a perdu son trophée The Best

La capitaine de l'OL a oublié sa valise contenant notamment son trophée dans un train. Si elle a récupéré la valise, le trophée, lui, n'y était plus.

Mauvaise nouvelle pour Wendie Renard. Alors qu'elle voyageait entre Paris et ce vendredi, le joueuse lyonnaise a oublié sa valise au moment de quitter le train. Si elle l'a récupérée par la suite, cette dernière ne contenait plus son trophée The Best.

La joueuse de l'équipe de a donc lancé un appel sur Twitter pour tenter de retrouver son bien. "Hier, j'ai pris le train Paris-Lyon de 9h56 (sans arrêt) et je suis arrivée à 12h à la gare Part-Dieu. Malheureusement pour moi, j'ai oublié ma valise cabine et dedans j'avais mes trophées (France Football et The Best). Je me suis rendu compte de cet oubli une fois arrivée chez moi. Je suis donc repartie en direction de la gare Perrache", a-t-elle écrit.

"Le bureau d'accueil m'a remis la valise, mais dedans il n'y avait plus le trophée The Best. De mon côté, j'ai fait le nécessaire. Mais je compte sur le personnel de la SNCF de Perrache pour m'aider à retrouver le trophée."

Wendie Renard avait été désignée parmi l'équipe-type The Best de l'année 2019, aux côtés notamment de ses coéquipières dans le Rhône Amandine Henry ou Lucy Bronze.