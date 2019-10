OL, Rudi Garcia vu par ses anciens joueurs et dirigeants

Le nouvel entraîneur de Lyon a été jugé par des joueurs et dirigeants qu'il a croisé lors de ses passages à Lille et l'AS Roma.

Rudi Garcia divise à l'Olympique Lyonnais et dans le monde du football. Capable de gagner un titre avec , d'atteindre la finale de la avec l'OM, mais aussi de réaliser des saisons très moyennes avec ces équipes, le Français va devoir gagner le coeur des supporters et des joueurs de l'OL au plus vite. Dans les colonnes de Football, plusieurs dirigeants et un ancien joueur de Rudi Garcia ont donné leur avis sur la gestion, les qualités et les défauts du nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Grégory Tafforeau a évolué une saison sous les ordres de l'entraîneur français au LOSC et n'en garde pas un bon souvenir.

"C'était assez prometteur au départ. Mais très vite, ça s'est dégradé. Il m'a retiré le brassard au profit de Rio Mavuba, ce qui en soi ne m'aurait pas scandalisé s'il avait pris la peine de me l'expliquer. Mais en guise d'explication j'ai eu droit, textuellement, à : "Je veux marquer le changement." Après ma blessure aux adducteurs, je n'ai jamais plus retrouvé ma place. Je n'ai jamais plus eu ma chance et la promesse de mise en concurrence était un mirage. Dès le lundi, son équipe du week-end suivant était déjà faite. Encore une fois, allons-y pour ce fonctionnement et, je le dis clairement, c'est un excellent entraîneur dont les résultats et le savoir-faire parlent pour lui, mais j'aurais aimé qu'il m'explique", a avancé l'ancien défenseur gauche.

"Moi, il ne m'a jamais plus adressé la parole si ce n'est une fois, lors d'une réunion de vestiaire, pour me féliciter devant tout le monde de mon attitude. En fait, c'était surtout pour se protéger, en montrant à tout le monde qu'il me considérait, car il se méfiait de moi et des anciens, catalogués "hommes de Puel". Et, non content de ne jamais m'avoir dit les choses en face, Garcia m'a allumé dans un livre où il écrit que je suis allé demander sa tête auprès de Xavier Thuilot, directeur général. C'est quand même dingue de dire des trucs pareils. Je voulais avoir des explications mais finalement je ne l'ai même pas appelé. Garcia n'est pas un homme, il n'aurait pas décroché", a ajouté Grégory Tafforeau.

"Il n'allume jamais un grand joueur"

Walter Sabatini, son directeur sportif à l' , en garde un bon souvenir : "Garcia m'avait avant tout convaincu par la façon dont il faisait jouer son équipe de Lille. En outre, durant les divers entretiens, il avait montré qu'il connaissait très bien les joueurs de la Roma. Il avait une envie superlative de venir, il avait été très incisif. Après avoir atteint deux fois l'objectif de se qualifier en , l'équipe s'est éteinte en automne et est entrée dans une crise de résultats inquiétante, mais le travail de Rudi à la Roma a été de très haut niveau. La troisième année, il a peut-être aussi payé des erreurs d'évaluation que j'avais faites durant le marché des transferts".

De son côté, Pascal Planque, ancien adjoint de Rudi Garcia à Lille, est plus mesuré sur la gestion de son effectif : "Là ou je le trouve vraiment fort, c'est dans le management. Il sait insuffler un état d'esprit, une croyance des joueurs en eux-mêmes qui a un réel impact sur le groupe. Que ce soit face à un groupe ou en individuel, il sait trouver les mots pour transcender les joueurs. C'est aussi pour ça qu'il arrive à obtenir des résultats rapidement. C'est sur la durée que sa méthode a des limites. Il aime avoir des cadres et il les ménage clairement. S'il doit pousser une gueulante, ça va être surtout contre des remplaçants ou des jeunes. Je ne l'ai jamais vu allumer un joueur important".

Enfin, Jean-Michel Vandamme, ancien directeur sportif de Lille, a reconnu la poigne de Rudi Garcia : "Il sait très bien se vendre. Par contre, avec lui, il faut tout de suite définir un cadre très précis et très rigoureux. Rudi a une telle ambition qu'il va vous en demander toujours plus. Et quel caractère ! Un jour, je l'ai même vu mettre un dirigeant hors du vestiaire. Je suis persuadé que c'est un entraîneur qui sait exactement comment gagner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut être très exigeant sur les moyens mis à sa disposition".