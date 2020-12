OL, Rudi Garcia vole au secours d’Anthony Lopes

Alors qu’il se dirigeait vers la victoire, l’OL a dû partager les points avec Brest, suite à un penalty sifflé pour une sortie kamikaze de Lopes.

Vainqueur sans difficulté de , a dû avoir le sourire en regardant les matches de ses principaux concurrents mercredi soir. Pendant que les Dogues gardaient leur fauteuil de leader avant d’affronter le PSG dimanche, l’Olympique Lyonnais et l’ ont perdu des points. L’OM n’a pas été capable de ramener un point de Rennes après avoir joué à 10 pendant une heure tandis que l’OL s’est sabordé tout seul à domicile.

Mené au score contre le cours du jeu après un csc d’Anthony Lopes en première période, le club rhodanien avait trouvé les ressources mentales pour revenir puis prendre l’avantage sur Brest grâce à ses entrants, Memphis Depay et Maxwel Cornet. Alors que la rencontre se dirigeait tranquillement vers une nouvelle victoire lyonnaise, les Brestois étant en infériorité numérique, une action anodine a tout changé.

Sur une passe en retrait approximative de Cornet, le portier lyonnais est sorti à la rencontre de Mounié. Soutenant éviter de se faire contrer, l’international portugais a préféré le contact physique avec l’attaquant brestois plutôt que de jouer le ballon. Une charge que l’arbitre a considéré comme illicite et a donc désigné le point de penalty.

"Quand tu mènes 2-1 à dix minutes de la fin, il ne faut pas laisser échapper la victoire. C'est en partie de notre faute, car il y a une triple erreur sur le penalty qui, pour moi, n'en est pas un, a déclaré Rudi Garcia sur Téléfoot. On ne doit pas jouer en retrait et notre gardien doit le dégager, mais il a eu peur du contact. Anthony Lopes ne fait rien si ce n'est qu'il ne tire pas dans le ballon."

Pour l’entraîneur lyonnais, il n’y avait donc pas faute de son portier, qui avait trouvé le moyen de stopper la tentative de Cardona avant que l’arbitre ne fasse retirer le penalty, les pieds de Lopes n’étant pas sur la ligne au moment de la frappe. Dans le viseur ces dernières années pour des sorties jugées kamikazes, Anthony Lopes serait victime de sa réputation pour Garcia, surtout depuis la polémique d’un penalty non-sifflé contre Angers il y a quelques semaines.

"Je ne sais pas si je suis objectif, mais je ne trouve pas du tout qu'il y a pénalty et faute d'Anthony Lopes. Il y a faute de l'attaquant (...) Il (Lopes) est victime de sa mauvaise réputation et de tout le tapage médiatique depuis le match contre Angers, on le savait."

A force de jouer avec le feu, Lopes savait qu’il était attendu, il a malheureusement payé le prix fort pour voir. Dans sa course pour le podium et le titre, l’OL a lui laissé deux points en route bêtement.