OL - Rudi Garcia : "On ne peut être qu'être frustrés"

L'entraîneur de l'OL est apparu très frustré vendredi soir en conférence de presse, après le partage des points de son équipe face à Bordeaux (0-0).

Large vainqueur face à (4-1) lors de la deuxième journée de pour ce qui était son premier match depuis le Final 8 à Lisbonne, l'Olympique Lyonnais espérait surfer sur sa bonne dynamique du moment, vendredi soir, sur la pelouse des Girondins de . Plus entreprenants que leur adversaire du soir, les Lyonnais ont toutefois été contraints de partager les points au terme d'un match nul et vierge (0-0). Une réelle frustration pour l'entraîneur Rudi Garcia.

"Vu la physionomie, on ne peut être qu'être frustrés"

"Ce sont deux points de perdus. Vu notre domination, le nombre de tirs. Après quand on cadre trop peu et qu'on tombe sur un bloc compact et une défense qui a toujours un pied ou quelque chose pour contrer nos attaques, ce n'est pas simple. Il aurait suffi d'un but, on n'a pas été loin de le mettre avec Houssem (Aouar), il aurait fallu un peu de réussite", a ainsi analysé le technicien en conférence de presse d'après-match, pointant du doigt le manque d'adresse de ses joueurs dans le dernier geste.

"Faire match nul à Bordeaux sans prendre de but, c'est un bon résultat mais vu la physionomie, on ne peut être qu'être frustrés. Ce n'est pas simple de jouer contre un bloc. La défense de Bordeaux s'assoit sur ses 16,50 m, demande à ses attaquants excentrés de venir faire le 5e et le 6e sur les côtés. Il aurait fallu trouver plus de solutions dans le dos, dans les couloirs. Les autres solutions, ce sont les frappes de loin ou marquer sur les coups de pied arrêtés. On n'a pas été assez bons dans la finition, pas assez tueurs", a ensuite ajouté Rudi Garcia. De son côté, Bordeaux n'a toujours pas encaissé le moindre but en trois rencontres de cette saison.