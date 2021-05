OL - Rudi Garcia : "Nous devons faire carton plein en espérant un faux pas"

Si l'OL n'a pas son destin entre les mains en cette fin de saison, son entraîneur est déterminé à ne plus perdre le moindre point.

Pointant à un point de l'AS Monaco au coup d'envoi de cette 36ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'abdique pas en cette fin de saison. Bien décidés à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les Gones ont mis la pression sur les Monégasques ce samedi, en s'imposant largement à domicile face au FC Lorient (4-1) .

Grâce à des buts signés Houssem Aouar, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes (x2), l'OL s'est ainsi invité sur le podium, et compte provisoirement deux unités de plus que le club du Rocher. Une bonne opération ainsi qu'une belle prestation, idéal pour satisfaire Rudi Garcia, qui aurait toutefois apprécié plus de maîtrise dans ce match.

"J'aurais aimé gagner 4-0 et non pas 4-1 car, un but, cela peut jouer"

"Sur le plan du rythme, nous avons été trop lents à la manoeuvre en première période. Tout le monde a ajouté une touche de balle parasite et après la mi-temps, nous avons été plus déterminés. Nous avons bien corrigé le tir. Le but de Houssem Aouar nous a permis de mener et face à de telles équipes, il faut mener pour les faire sortir un peu. On a un peu plus de réussite et d'efficacité devant les cages mais j'aurais aimé gagner 4-0 et non pas 4-1 car, un but, cela peut jouer en fin de saison" , a ainsi confié le technicien.

"J'ai bien aimé le match de tout le monde. Je nous vois gagner à Nîmes et cela ne sera pas facile car cet adversaire joue le maintien. Nous devrions retrouver plusieurs joueurs. Tout est ouvert au classement en haut et en bas, les places européennes ou la relégation" , a ensuite souligné l'ancien entraîneur de l'OM.

"C'est difficile de gagner les matches et il faudra le faire à Nîmes. Nous devons faire carton plein en espérant un faux pas de nos adversaires pour monter sur le podium" , a enfin déclaré Rudi Garcia. Dimanche, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Stade de Reims (17h00). Sans victoire monégasque, l'OL aura son destin entre les mains.