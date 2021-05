OL - Rudi Garcia : "Je ne serai pas là la saison prochaine"

Après la défaite face à l'OGC Nice (2-3) synonyme de 4ème place finale, l'entraîneur de l'OL a annoncé son souhait de ne pas poursuivre l'aventure.

Les saisons se suivent et se ressemblent dangereusement du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour la seconde fois consécutive, Lyon ne s'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Défaits face à l'OGC Nice dimanche soir (2-3), les Gones devront en effet se contenter de la quatrième place, synonyme de qualification en Ligue Europa.



Lille champion, Monaco reste sur le podium, Nantes barragiste

Une véritable désillusion pour le club, qui croyait dur comme fer en ses chances de terminer sur le podium. Mais à l'image de leur saison, les Lyonnais ont été trop inconstants face aux Aiglons pour espérer mieux. En fin de rencontre, Rudi Garcia, l'entraîneur du club, est apparu particulièrement touché. Il a par ailleurs annoncé son départ imminent.

L'article continue ci-dessous

"Je ne peux pas continuer à travailler et à faire progresser le club"

"Je voulais quitter le club en le laissant en Ligue des champions et ce n'est pas le cas. C'est le pire des scénarios, je le répète. On a vraiment été trop friables, même sur les coups de pied arrêtés, ce qui est habituellement un point fort" , a d'abord regretté le technicien français en conférence de presse, avant de parler de son avenir personnel.

"Bien sûr, je ne serai pas là la saison prochaine. Ça fait longtemps que je l'ai décidé moi-même, car je ne peux pas continuer à travailler et à faire progresser le club dans ces conditions. Ce n'est pas l'endroit et le moment pour l'expliquer, mais je ne continuerai pas" , a ensuite confié Rudi Garcia, qui va donc faire ses valises.

"Et si le président a quelque chose à me proposer demain, je ne serai pas candidat à ma propre succession" , a enfin assuré l'entraîneur. Entre le départ de Memphis Depay, la non qualification pour la Ligue des Champions et la nécessité de lui trouver un successeur, l'été promet d'être très agité du côté de l'Olympique Lyonnais...