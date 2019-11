OL - Rudi Garcia est "concentré sur le terrain" avant son retour au Vélodrome

En conférence de presse, l'entraîneur de l'OL a affirmé qu'il ne prêtera aucune importance à l'environnement qui l'attend à Marseille, dimanche soir.

C'est l'évènement majeur de la 13ème de journée de qui se profile. Rudi Garcia, désormais entraîneur de l'Olympique Lyonnais, va retrouver le stade Vélodrome et son ancienne équipe de l' , en marge du choc aux sommets entre les deux clubs rivaux, dimanche soir (21h00). Une rencontre forcément spéciale pour le principal intéressé, qui se refuse toutefois à accorder trop d'importance à l'accueil qui pourrait lui être réservé.

"Ce n'est pas important ça. C'est de l'extra-sportif, ce n'est pas du terrain. Moi, je me concentre sur le terrain et sur mes joueurs. Je dois aussi bien évaluer l'adversaire. Il n'y a que ça qui va être important. Il n'y a que sur ça que je peux influer. Je suis concentré sur le terrain", a déclaré le technicien lyonnais ce vendredi en conférence de presse, concentré sur des objectifs uniquement sportifs, tel que celui de faire une opération pour voir remonter son équipe au classement.

"Quand on est , on ne peut pas se contenter d'être dixième au classement"

"Je suis dans l'état d'esprit de l'entraîneur d'une équipe qui va beaucoup mieux et qui va jouer à l'extérieur contre une très bonne équipe. J'ai demandé à mes joueurs d'être en capacité de faire des séries car il n'y a que comme ça qu'on pourra remonter au classement. Bien évidemment, quand on est Lyon, on ne peut pas se contenter d'être dixième au classement", a ajouté Rudi Garcia, questionné ensuite sur le fait de savoir s'il considérait le fait d'affronter ses anciens joueurs comme une aide. ​

"Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des joueurs que je connais bien et il y a beaucoup de talent dans cet effectif. Seule la vérité du match dira si ça a été un plus dans la préparation de Lyon ou pas", a confié le coach aussi passé par le LOSC, l'ASSE ou encore Le Mans. Si le match promet d'être spectaculaire entre deux équipes restant sur une dynamique positive, le principal intéressé peut s'attendre à un accueil particulier, comme le Vélodrome a l'habitude d'en réserver...