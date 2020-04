OL, Reine Adélaïde : "Je n'ai pas peur pour la suite"

Blessé depuis la fin de l'année 2019, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais est proche du retour à la compétition et a hâte de rejouer.

Stoppé en plein vol, en pleine ascension, voici le ressenti qu'a dû avoir Jeff Reine-Adélaïde au moment de sa blessure contre Rennes en décembre dernier. Une blessure ayant écarté le meneur de jeu des terrains pendant plusieurs mois, alors qu'il montait en régime sous ses nouvelles couleurs. Dans une interview accordée à Football, Jeff Reine-Adélaïde a avoué être sur le chemin du retour et est revenu sur sa grave blessure.

"Ç'a lâché tout seul. Je me souviens que je faisais une passe, en l'exécutant, j'ai ressenti une douleur. J'ai tout de suite pensé que c'était grave parce qu'on connaît bien son corps et surtout, je ne pouvais plus continuer. J'ai pensé que c'était sérieux, oui, mais pas autant que ce qui a été constaté ensuite. La douleur s'est intensifiée très progressivement. Petit à petit, j'avais de plus en plus de mal à marcher, et puis c'est monté d'un coup... Il me fallait des béquilles... Je ne pouvais plus marcher", a expliqué l'ancien d'Angers.

"Le confinement, ce n'est pas une chance"

"Je faisais de bons matches, je montais en puissance, je marquais et je faisais marquer. J'étais content de mon football, j'arrivais à reproduire ce que je faisais de bon à Angers. C'est arrivé au mauvais moment, mais je n'ai pas peur pour la suite (...) Aujourd'hui le ballon, je lui fais presque des bisous tellement je suis content ! Le retrouver, rechausser des crampons, toucher le ballon, ce n'est que du bonheur. Je refais mes gammes, ce n'est que du bon", a ajouté le milieu offensif de l'OL.

Grâce au confinement et à la suspension de la saison, Jeff Reine-Adélaïde peut espérer rejouer cette saison, mais il ne voit pas cela sous cet angle : "Je suis confiné depuis le jour ou ça a été instauré. Je suis seul chez moi et je bosse de mon côté avec le doc Jean-Marc Laborderie et un des kinés. Le confinement, on ne peut pas dire que c'est une chance tellement j'éprouve de la tristesse devant tout ce qu'il se passe. C'est même dramatique. Mais c'est vrai que cette situation me laisse du coup des délais plus importants. C'est mieux pour revenir au niveau".

Le milieu offensif a avoué que sa blessure l'a rapproché de Memphis Depay, lui aussi blessé : "Déjà, à la base, on s'entendait très bien sur le terrain, on combinait beaucoup. Ce qu'il nous est arrivé nous a encore davantage rapprochés. On se parle plus souvent, chacun essaie de voir où en est l'autre même si nos protocoles sont différents. C'est un mec très sympa, très courtois, qui rigole avec tout le monde, très différent de l'image que les gens ont de lui. (...) OL- ? C'était un super match et le plus abouti de l'OL depuis le début de saison par rapport à l'enjeu, par rapport à l'intensité que les joueurs y ont mis et vu les difficultés qu'on a posées à la Juve".