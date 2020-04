Lyon, Aulas : "Un pourcentage de reprise plus faible"

Jean-Michel Aulas a reconnu, dans L’Equipe, que "le pourcentage de chances" de reprendre celle-ci était aujourd’hui "plus faible".

Le président lyonnais s'est exprimé sur une éventuelle reprise de la à la fin de la pandémie de coronavirus. Et le cacique rhodanien semble assez pessimiste.

"Il y a des doutes (sur la reprise de la L1) au travers de ce qui se passe avec la pandémie. Le déconfinement peut aussi poser problème vis-à-vis des acteurs des joueurs, des entraîneurs, et des spectateurs car l’essence d’un match de football est d’être un spectacle avec des supporters. Le pourcentage de chances que l’on puisse terminer tous les matchs est plus faible aujourd’hui que le 11 mars, lorsqu’on a arrêté. On va tout faire quand même pour trouver des solutions.", a-t-il admis.

L’épineuse question des droits TV dont les versements ont été suspendus par Canal + et beIN Sports a aussi été mentionnée par le patron de l'OL : "Je regrette la position de Canal et beIN. Qu’il y ait une incertitude sur la fin me paraît légitime, mais qu’ils ne payent pas au moins ce qui a été joué me perturbe."