OL, Rayan Cherki reçoit un soutien de taille

Sous le feu des critiques, l’attaquant français de l’OL, Rayan Cherki, a reçu un soutien de taille, lundi.

Comme bien souvent cette saison, Rayan Cherki est encore la cible des critiques. Alors qu’il a perdu sa place de titulaire à l’OL depuis quelques journées, l’international Espoir français ne convainc pas non plus lors de ses entrées en jeu. Mais le jeune attaquant de 20 ans peut toujours compter sur le soutien de son entraineur, Pierre Sage.

Daniel Riolo se paie Rayan Cherki

Vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, Rayan Cherki a encore une fois démarré sur le banc face à Metz (victoire 2-1). Entré en cours de jeu, l’attaquant lyonnais a rendu une copie indigeste perdant notamment 10 des 22 ballons qu’il a touchés. Une prestation décevante qui lui a valu les critiques de Daniel Riolo qui souhaite même que Pierre Sage se passe du joueur.

« Ce que je veux savoir, c’est si sur la durée, Pierre Sage est capable de prendre une décision et de trancher à propos de quelqu’un qui de l’avis de tous est le gars talentueux de l’équipe lyonnaise. Qu’il dise : ‘’Je coupe, je m’en fous et on va avancer collectivement’’ (…) Son entrée contre Metz est catastrophique, il n’a même plus un corps de joueur de football de haut niveau. C’est très bizarre pour son âge. Je trouve cela inquiétant, tu as l’impression qu’il n’arrive plus à courir. Et je pense que Sage ne va pas lui faire de cadeau », a pesté le journaliste français sur les ondes de RMC, dimanche.

Pierre Sage prend la défense de Cherki

Malgré les critiques à son encontre, Rayan Cherki a toujours la confiance de son entraineur. En marge des quarts de finale de la Coupe de France contre Strasbourg, mardi, Pierre Sage s’est exprimé sur la méforme de son attaquant. Pour le technicien français, Rayan Cherki reste un joueur sur qui l’on peut compter.

« C’est un joueur sur qui on peut compter dans cette compétition. Il a été performant au tour précédent, depuis il a un peu moins joué. Contre Nice, il se crée une grosse occasion en fin de match. C’est un jeune joueur, en ce moment il se passe des choses pour lui. J’attends qu’il digère ça », a confié Pierre Sage.