OL, Daniel Riolo détruit (encore) Rayan Cherki

Daniel Riolo a encore tenu des mots durs à l’endroit de Rayan Cherki, dimanche.

L’histoire d’amour entre Daniel Riolo et Rayan Cherki ne verrait peut-être jamais le jour. Remplaçant vendredi lors de la victoire de l’OL contre Metz, l’international Espoir français a encore essuyé les critiques du consultant de RMC, dimanche. Et ce dernier n’a pas été tendre avec le jeune attaquant de 20 ans.

Daniel Riolo s’attaque encore à Rayan Cherki

L’Olympique Lyonnais poursuit sa remontée au classement avec une victoire face au FC Metz vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Une fois encore, Rayan Cherki a démarré sur le banc comme c’est le cas depuis quelques matchs. Entré en jeu en seconde mi-temps, l’attaquant des Gones n’a pas été convaincant. Une prestation décevante encore pour Daniel Riolo qui pense qu’il est temps que Pierre Sage se passe de Cherki.

« Ce que je veux savoir, c’est si sur la durée, Pierre Sage est capable de prendre une décision et de trancher à propos de quelqu’un qui de l’avis de tous est le gars talentueux de l’équipe lyonnaise. Qu’il dise : ‘’Je coupe, je m’en fous et on va avancer collectivement’’ », lance le journaliste français dans l’After Foot de RMC.

L'article continue ci-dessous

Riolo annonce la fin de Cherki à l’OL

Après son entrée en jeu, Rayan Cherki a une fois de plus été décevant. Sur 22 ballons touchés, l’international Espoir en a perdu notamment perdu 10. Pour Daniel Riolo, Pierre Sage risque d’écarter le joueur à cette allure.

« Alors que ses prédécesseurs ont tous bricolé avec Cherki, sans rien réussir, lui, on voit qu’il ne va même pas chercher à bricoler. Son entrée contre Metz est catastrophique, il n’a même plus un corps de joueur de football de haut niveau. C’est très bizarre pour son âge. Je trouve cela inquiétant, tu as l’impression qu’il n’arrive plus à courir. Et je pense que Sage ne va pas lui faire de cadeau », ajoute Riolo.