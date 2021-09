Après l'OL, Rayan Cherki sait déjà où il jouera

Grand espoir de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a un plan de carrière bien précis.

A seulement 18 ans, Rayan Cherki compte déjà 34 apparitions en Ligue 1 et incarne l'avenir de l'Olympique Lyonnais.

Né à Lyon, l'attaquant espère s'inscrire dans la durée à l'OL mais il rêve de poursuivre sa carrière au Real Madrid, comme il l'a confié à nos confrères de Onze Mondial : « L'itinéraire parfait serait le suivant : marquer l'histoire de l'OL, puis marquer l'histoire de plein d'autres clubs et donc marquer l'histoire du football. On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. »

Si cela se produit, Rayan Cherki aurait la même trajectoire qu'un certain Karim Benzema. « KB9 » est né en banlieue lyonnaise avant d'intégrer le centre de formation de l'OL puis de faire ses débuts en équipe première en 2005. Quadruple champion de France (2005 à 2008), meilleur joueur et meilleur buteur du championnat en 2008, Benzema a rejoint le Real Madrid en 2009 remportant de nombreux trophées dont la Ligue des champions à quatre reprises.

Et Rayan Cherki assume la comparaison avec son illustre prédécesseur : « Quand tu es Lyonnais et que tu joues à l'OL, tu es fier ! […] C'est un truc spécial. C'est une braie fierté de jouer à l'OL. Marcher sur les pas d'un mec comme Karim Benzema, ça fait rêver. J'ai déjà discuté de ça avec Karim. »

Dans son interview à Onze Mondial , Cherki révèle qu'il est devenu ami avec Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG : « On discute, on échange après les matches, on se voit dans les vestiaires. On entretient une bonne relation. Si j'ai des questions à lui poser, je peux, je ne me gêne pas. C'est un bon mec, un vrai ! La connexion s'est faite via les réseaux sociaux. Quand il a vu que je commençais à jouer, il m'a écrit un petit message. »

Hasard du destin, Kylian Mbappé rêve lui aussi de jouer pour le Real Madrid. On pourrait donc avoir dans un futur proche une attaque Cherki/Mbappé au Real. Mais en attendant ce jour, Cherki a promis à Mbappé de ne lui faire aucun cadeau lors du prochain PSG-Lyon, prévu le 19 septembre : « Quand on entre sur le terrain, on ne se connaît plus. Je passe en mode compétiteur acharné. »