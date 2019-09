OL-PSG, Thomas Tuchel : "J'attends un Lyon en grande forme"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse ce samedi à la veille d'affronter l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

Mbappé

Thomas Tuchel : Il n'est pas avec nous. Kylian (Mbappé), Thilo (Kehrer), Julian Draxler, Edi Cavani, Colin Dagba, Mauro Icardi et Pablo Sarabia ne sont pas avec nous.

Icardi et Sarabia

Pour Pablo, c'est de la malchance. Il a pris un coup dans les dernières minutes, et c'est seulement trop tôt. (...) Mauro, on a pris beaucoup de risque en le faisant débuter contre le . Mais j'étais très honnête avant, je ne savais pas s'il était prêt.

L'après-Real Madrid

C'est très exigeant de jouer un match à la maison contre le Real Madrid. C'est très exigeant physiquement et mentalement. Aujourd'hui, avec l'entraînement, c'était le moment de se reconcentrer. Et demain, ça va être très difficile. C'est une grande concurrence entre et nous. On devra jouer un match de haut niveau. J'attends un Lyon en top forme, c'est une bonne occasion pour eux de montrer qu'ils sont capables de faire mieux que sur les derniers matches.

La confiance après un tel match

Ca donne confiance. C'était une victoire méritée, avec beaucoup d'efforts défensifs et offensifs. Je pense que mes joueurs sont très confiants parce qu'ils savent qu'il fallait faire beaucoup d'effort et de travail. Je suis sûr que tout le monde attend la même chose et qu'on gagne encore à Lyon. C'est la vie, et on doit le faire avec le sourire. On a une belle vie, c'est un cadeau de travailler dans le foot, de faire ce métier. L'ambition et les attentes sont énormes, mais une victoire comme celle de cette semaine c'est la récompense.

La préparation de Lyon

On doit être prêt demain soir, mais on ne doit pas être prêt aujourd'hui ou ce matin. Il faut trouver un bon mix entre sourire, travail et efficacité. Ce sera un match spécial. Après le Real Madrid, ce sera un autre match d'un niveau . Au dernier moment, dans le bus, tout le monde sait que ce sera un grand match. C'est nécessaire pour grandir et s'améliorer. Je suis convaincu qu'on peut gagner, mais je suis aussi convaincu que ce sera difficile.

L'exigeance d'un match tous les 3 jours

On doit montrer encore et encore... Dans un club comme le PSG, c'est très important. C'est une belle occasion et on veut montrer encore nos possibilités. On a tout donné physiquement contre le Real Madrid, et trois jours après, le défi est encore de tout donner.

Idrissa Gueye

Il est l'une des raisons (du bon équilibre, NDLR), bien sûr. (...) Après Manchester, la saison dernière, on a eu beaucoup de blessés. On a perdu aussi notre état d'esprit, c'était trop facile de marquer contre nous. Là, ça va mieux. Mais cet été, on a gagné en mentalité et en personnalité.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.