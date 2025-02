OL - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OL et le PSG s’affrontent pour clôturer la 23e journée de Ligue 1, ce dimanche. Les dernières infos ici.

L’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain, ce dimanche, pour un choc en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Cette confrontation entre deux clubs historiques du championnat promet un duel passionnant. L’occasion pour Bradley Barcola de retrouver son club formateur et pour les Lyonnais de tenter de prendre leur revanche après la défaite du match aller. Avec un PSG en pleine confiance et un OL en quête de points pour le Top 4, cette rencontre s’annonce palpitante.

Lyon veut confirmer sa bonne dynamique

C'est l'un des duels les plus emblématiques de la Ligue 1. Bien que des rencontres comme l’Olympico (Lyon-Marseille) ou le Classique (PSG-OM) aient une plus grande importance sur une saison, l’affrontement entre l’OL et le PSG reste un rendez-vous incontournable pour les amateurs du championnat de France.

Après un début d’année 2025 compliqué jusqu’au limogeage de Pierre Sage, l’OL semble avoir retrouvé un bon rythme. Depuis sa défaite contre l’Olympique de Marseille début février, l’équipe de Paulo Fonseca a enchaîné deux succès convaincants contre le Stade de Reims (4-0) et Montpellier (1-4). Désormais sixième du classement avec 36 points, Lyon reste à quatre unités de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions occupée par l’AS Monaco. Une victoire face au PSG permettrait aux Gones de continuer à croire en une qualification pour la C1.

Un PSG tient à son invincibilité

Du côté parisien, les hommes de Luis Enrique semblent inarrêtables. Très impressionnants en Ligue des champions, ils venaient d’écraser Brest (7-0) en barrage retour après avoir remporté l’aller (0-3). Invaincu depuis fin novembre 2024, le club francilien arrive à Lyon en pleine confiance et compte bien conserver son invincibilité en championnat (Paris n’a perdu aucun match de L1 cette saison). Avec Barcola en figure centrale, cette rencontre promet des retrouvailles chargées d’émotions pour l’ailier parisien face à son club formateur.

Horaire et lieu du match

Lyon - PSG

23e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Lyon - PSG

Lyon : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic - Cherki, Tolisso, Nuamah - Mikautadze

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - PSG ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 23 février 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN 1. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.