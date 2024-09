OL, Pierre Sage fait une énorme promesse à Malick Fofana

Buteur avec l’Olympique Lyonnais à Toulouse, dimanche, Malick Fofana a sauvé les Gones, qui étaient en difficulté.

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais était face à Toulouse pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Au coup de sifflet final, les Rhodaniens ont pu rentrer avec les trois points grâce au but de Malick Fofana dans les derniers instant pour donner la victoire à son club (1-2).

L’OL se relance

L’Olympique Lyonnais connaît un début de saison difficile en Championnat de France. Auteur d’une seule victoire contre Strasbourg (4-3) et un match nul contre Lens (0-0) après cinq journées, le club rhodanien a pu remporter sa deuxième victoire de la saison, ce dimanche après-midi, lors de son déplacement à Toulouse comptant pour la sixième journée.

Alors que le Téfécé a ouvert le score dès la 14e minute grâce à Yann Gboho, Rasmus Nicolaisen a égalisé pour l’OL en marquant contre son camp (28e). Le jeune lyonnais Malick Fofana, entré en cours de jeu, a donné la victoire aux Gones en toute fin de partie (90+5e). Ainsi, l’OL s’est relancé après la débâcle à domicile la journée précédente contre Marseille (2-3) alors qu’il avait l’avantage numérique après l’expulsion de Leonardo Balerdi (défenseur de l’OM) depuis la cinquième minute de jeu.

Sage veut commencer à titulariser Fofana

Remplaçant de Wilfried Zaha en cours de jeu (53e), Malick Fofana a relancé les Gones, dimanche. Alors que Pierre Sage a titularisé le jeune ailier gauche belge à deux reprises en sept matchs, l’entraîneur de l’OL estime que l’ancien joueur de La Gantoise, qui avait contribué à la victoire contre Strasbourg (1 but et une passe décisive), devrait commencer à être titulaire pour contribuer aux belles performances des Lyonnais sur le terrain.

« C’est un joueur qui a le très haut-niveau dans son logiciel. Il est en phase de se préparer à ça. L’étape suivante sera de débuter les matchs et de maintenir son niveau de performance. A partir du moment où il aura enchainé et qu’on fera les mêmes constats qu’on fait quand il sort du banc, on pourra se dire que c’est acquis. Qu’il enchaine les matchs et je pense qu’il aura un très bel avenir », a déclaré Pierre Sage, qui n’est quand même pas trop satisfait de ses joueurs malgré la victoire à Toulouse.