OL, Pierre Sage enrage contre ses joueurs malgré la victoire contre Strasbourg

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a monté le ton contre ses joueurs malgré la victoire contre Strasbourg, dimanche.

L’Olympique Lyonnais était aux prises avec le RC Strasbourg, dimanche, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Sans convaincre, les Gones ont pu arracher la victoire dans les derniers instants sur un but de Malick Fofana (1-2). Un succès qui n’a cependant pas suffi à enrayer la colère de Pierre Sage à l’encontre de ses joueurs au coup de sifflet final.

Pierre Sage dézingue ses joueurs

Une semaine après la défaite face à l’Olympique de Marseille, l’OL a obtenu sa deuxième victoire de la saison en Ligue 1 contre Strasbourg, ce dimanche. Une victoire poussive pour les Gones qui ont réalisé une performance décevante. Pierre Sage ne s’en cache pas d’ailleurs et a fustigé le manque de réaction de ses joueurs au coup de sifflet final.

« J'étais assez surpris qu'on marque (dans le temps additionnel) parce que je ne m'attendais pas à grand-chose au vu du fait du match qu'on livrait. Au-delà des erreurs techniques, c'est plus la réaction à la perte (qui le dérange). La réaction quand le collègue perd, les joueurs s'arrêtent et se plaignent un peu. Ce n'est pas bon. Je leur ai dit à la mi-temps », déplore le technicien français au micro de DAZN.

Pierre Sage tacle Wilfried Zaha et Georges Mikautadze

Si Pierre Sage fustige l’attitude de toute l’équipe, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais vise certains joueurs en particulier. Le premier, Wilfried Zaha, qui ne s’est toujours pas acclimaté à la vie à Lyon, et auteur d’une partie décevante contre Strasbourg, ce dimanche. « Ça a été le premier joueur sorti, ça démontre bien que j'ai vu les mêmes choses que vous. Je sais qu'il va évoluer. Il est entré en jeu la dernière fois, il enchaîne. Il va s'intégrer petit à petit et il va comprendre ce qu'on attend de lui », lâche le technicien français qui n’a pas épargné Georges Mikautadze non plus.

« J'ai parlé des attitudes qui me sortaient vraiment de par les yeux. Concernant le doute que certains peuvent avoir, j'ai dit à Georges à la mi-temps : ‘’tu sais, tu vas faire 200 appels dans un match et c'est peut-être au 201e que tu seras servi. Donc mets-toi au service de l'équipe pour ça, pour le pressing. Tu verras que l'équipe va te rendre ce que tu lui apportes.’’ Je pense qu'il a compris. J'ai mieux aimé sa deuxième mi-temps sur le plan défensif. Il aurait pu marquer en première mi-temps sur sa tête sur le corner. Ça va venir, j'ai vraiment confiance en les joueurs à partir du moment où ils travaillent et sont dans le bon état d'esprit », ajoute Pierre Sage, déçu de la prestation de ses joueurs.