OL, Peter Bosz en dit plus sur sa relation avec Juninho

Présent en conférence de presse, Bosz a réitéré son désir de voir des recrues arriver et assure travailler main dans la main avec Juninho.

Ce devait être le retour de l’idole, celui qui devait permettre aux supporters de l’Olympique Lyonnais de retrouver l’envie d’être derrière leur club. Après le calvaire Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas avait décidé d’amener une paix sociale en nommant Juninho comme directeur sportif.

L’ancienne idole de Gerland devait faire parler son réseau, notamment au Brésil, pour flairer les bons coups et ainsi prendre la succession de Florian Maurice. Trois ans après cette nomination, l’ancien maitre artificier sur coup-franc n’a pas totalement convaincu.

Entre coups mal sentis sur le mercato (Thiago Mendes, Camilo, Henrique, Sylvinho…) et relations tendues avec Rudi Garcia, venu prendre la place de son protégé Sylvinho, Juninho a vu son crédit s’effriter quelque peu auprès des supporters.

L’arrivée de Peter Bosz, voulue par le Brésilien et Jean-Michel Aulas, allait-elle permettre à « Juni » de se libérer complètement ? Le début du mercato lyonnais n’est pas franchement dans la lignée de ses concurrents que sont le PSG ou l’OM.

Mais Juninho a au moins eu le mérite de tomber sur un entraîneur qui lui a clairement dit ses attentes. Pour le moment, elles se font attendre mais la relation Bosz - Juninho ne semble pas être aussi conflictuelles que celle avec Garcia, bien au contraire.

"Depuis que je suis là, j'ai des contacts quotidiens avec lui et ça se passe très bien, a confié le Néerlandais ce vendredi avant le match contre Angers. Quand je sors d'ici, je vais boire un café avec lui et on va parler foot."

Parler football mais surtout recrutement. Après l’échec Onana, Bosz a fait une croix sur le poste de gardien mais le match contre Brest, samedi dernier, a conforté l’ancien coach de l’Ajax dans son désir de recruter sur presque toutes les lignes, afin de mettre en place son projet. En attendant que l’OL et Liverpool ne tombent d’accord pour Xherdan Shaqiri, Peter Bosz a fait le point sur ses envies.

"Comme entraîneur, je suis toujours intéressé par de bons joueurs. On a déjà de bons joueurs, mais c'est pas moi qui décide, malheureusement, c'est Juninho, donc les questions la dessus, c'est pour Juninho."

L’ambiance est conviviale entre les deux hommes forts du domaine sportif lyonnais mais Bosz ne se cache pas pour faire passer des messages. Juninho a deux semaines pour rendre son entraîneur encore plus heureux.