OL-Nantes, Moussa Dembélé "s’est cassé le bras à l’entraînement" et sera absent un mois

L’attaquant de l’OL s’est cassé le bras à l’entraînement et a été opéré ce mardi. Il ne reprendra avec le groupe que dans un mois.

Entre Rhône et Saône, les sourires sont sur toutes les lèvres. Il faut dire que la déception de ne pas jouer de coupes d’Europe cette saison après l’arrêt prématuré du dernier championnat a rapidement été oubliée grâce au bon parcours lyonnais lors du Final 8 de Ligue des Champions et au bon début de saison en .

Deuxième du championnat, l’Olympique Lyonnais peut passer les fêtes de fin d’année en tête en cas de succès contre et d’une contreperformance de . Pour la réception des Canaris, mercredi au Groupama Stadium, Rudi Garcia devrait s’appuyer sur l’équipe qui a roulé (4-1) sur l’OGC Nice, samedi dernier et notamment sur le trio offensif Depay – Kadewere – Toko Ekambi, en pleine bourre depuis quelques semaines.

Si l’envie en avait pris au coach lyonnais de relancer Moussa Dembélé, c’est manqué. En conférence de presse, Garcia a annoncé que l’attaquant français s’est blessé à l’entraînement lundi.

"On enregistre le retour de suspension de Thiago Mendes. Jean Lucas ne sera pas disponible, il est rentré au avec l’accord de Juninho. Moussa Dembélé sera également absent. Il s’est cassé le bras hier à l’entraînement. J’espère que son indisponibilité ne sera pas trop longue."

Un but en 16 matches

Malheureusement, l’ancien du Celtic (24 ans) ne reprendra pas avec le groupe avant un certain moment et loupera les premiers matches de 2021. D’après les informations de Goal, Dembélé s’est fait opérer ce mardi et fera une reprise individuelle après les fêtes suivant l'évolution de sa blessure. Son retour à l’entraînement collectif est espéré d’ici trois à quatre semaines. Une bien mauvaise nouvelle pour l’attaquant lyonnais qui a perdu sa place de titulaire depuis quelques mois.

S’il a pris part aux seize rencontres lyonnaises depuis le début de la saison, il n’a commencé qu’à six reprises et a dû attendre le 29 novembre dernier contre Reims pour inscrire son unique but de la saison… Loin de ses standards de ces deux dernières années (44 buts) qui en avaient fait l’un des meilleurs attaquants du championnat et l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’OL cet été.

Avec Benjamin Quarez