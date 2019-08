OL - Memphis Depay : "Le changement était nécessaire"

Memphis Depay s'est montré satisfait quant à l'arrivée du duo Juninho-Sylvinho à la tête de l'Olympique Lyonnais et évoque la concurrence avec le PSG.

Quelques heures avant la reprise du championnat sur la pelouse de l’AS ce vendredi (20h45), Sylvinho s’apprête déjà à vivre un premier choc sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Si la préparation de l’OL est loin d’avoir été flamboyante (4 défaites, 1 victoire), Memphis Depay, nouveau cadre du vestiaire après le départ de Nabil Fekir et Tanguy Ndombele, ne cache pas avoir apprécié l’arrivée de son nouvel entraîneur.

"Ces deux dernières saisons, on faisait surtout des différences individuelles, il y avait toujours un joueur pour nous sauver. Mais si vous formez une vraie équipe, avec des règles, du respect, de la confiance, vous pouvez tout espérer. Le changement était nécessaire, j'ai une impression de fraîcheur, et c'était ce qu'il nous fallait" a t-il expliqué dans les colonnes de L’Equipe.

"On a fait de très bonnes choses l'an passé, notamment en et il ne faut pas l'oublier, mais on aurait dû aller en finale de la Coupe, par exemple…"

Avec un mercato assez intense cet été, l’Olympique Lyonnais semble avoir pallié les départs de Fekir, Ndombele et Ferland Mendy. Cependant, pour l’international néerlandais, cela n’est pas suffisant pour concurrencer le PSG et espérer décrocher la . "On va tout donner, mais il faut être réaliste, le PSG a des moyens que nous n'avons pas. Il y a une différence de statut et d'expérience entre eux et nous."