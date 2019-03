OL - Memphis Depay "frustré" par la période actuelle

Memphis Depay, qui traverse une période délicate actuellement, n'a pas caché sa frustration.

Après une campagne 2017-18 remarquable, Memphis Depay traverse une période délicate.

L'attaquant néerlandais a enchaîné deux matches sans titularisation en et ne s'est pas montré à son avantage lors de la double confrontation contre le en huitièmes de finale de (0-0, 5-1). "Je n'ai pas joué beaucoup lors des derniers matches, et évidemment c'est frustrant", a-t-il reconnu dans des propos accordés au média néerlandais NOS.

Memphis Depay défend néanmoins son bilan par rapport à sa propension à créer des occasions.

"Nous ne devrions pas rendre ce qui se passe à plus gros que ça ne l'est. (...) Je n'ai pas marqué depuis un moment, et je me regarde souvent dans le miroir. On attend de moi que je mette des buts. Mais statistiquement, je suis le joueur qui crée le plus d'occasions. Je suis frustré par les derniers matches", a aussi expliqué l'ancien joueur de .

"Je suis avec l'équipe nationale néerlandaise et c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. La sélection arrive au bon moment", a conclu Memphis, visiblement ravi de retrouver les joutes internationales, dans des propos relayés par L'Equipe.