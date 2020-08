OL, Marçal : "Gagner des trophées"

Le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais veut poursuivre sur la dynamique de Lisbonne mais est conscient qu'une nouvelle saison commence.

Demi-finaliste de la et éliminé par le , l'Olympique Lyonnais reste sur une saison décevante en championnat avec une neuvième place l'empêchant de disputer une compétition européenne cette saison. Présent en conférence de presse avant le premier match de de l'Olympique Lyonnais face à , Fernando Marçal a incité ses coéquipiers à être prêts pour la nouvelle saison et tout faire pour retrouver la Ligue des champions au plus vite.

"C’est autre chose. Notre tête est au championnat. La Champions League est finie. Je pense déjà à vendredi. L’équipe pense à Dijon. Une autre saison commence. L’objectif est de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Mais on veut ramener des trophées. On a montré qu’on jouait mieux en équipe. Avec plus de travail, on peut jouer la 1ere place. Notre objectif, ce n’est pas de finir deuxième ou troisième", a indiqué le latéral brésilien.

"Ma tête est avec l'équipe"

L'article continue ci-dessous

"Une saison sans Europe ? Je pense que l’OL avait fait une bonne saison en 2014-2015 surtout parce qu’il y avait moins de matches. J’espère qu’on fera pareil mais que cette fois-ci, on sera leader jusqu’au bout. On doit garder cet esprit de groupe et la cohésion. On doit jouer comme une vraie équipe. Désormais, on joue davantage collectivement, on a un bon groupe, on fait les efforts les uns pour les autres. J’espère qu’on fera ça vendredi, on a cœur d’aller chercher les 3 points et de bien commencer la saison", a ajouté le défenseur de .

Plus d'équipes

Fernando Marçal est pleinement concentré sur Lyon et espère que ses coéquipiers seront dans le même état d'esprit : "J’espère que les départs des joueurs ne vont pas perturber l’esprit du groupe. On va perdre de nombreux joueurs mais je ne fais pas attention à ça. On a tous la tête à l’Olympique lyonnais. Ma tête est avec mon équipe. À gauche ou dans l’axe, je veux bien faire mon travail et jouer pour l’équipe. Certes ce n’est pas mieux car je n’ai pas l’habitude".

"Je veux bien faire mon travail et jouer comme je le fais peu importe le poste. Je me sens bien dans l’axe. Je réponds aux attentes du coach. C’est ce que je veux continuer à faire. On a besoin de garder cette cohésion, de jouer comme une vraie équipe comme à Turin et à Lisbonne. On joue plus collectif. On a un bon groupe. On est tous des bons professionnels. On essaye de passer du temps ensemble hors du club. Cela peut faire la différence sur le terrain", a conclu le défenseur brésilien.